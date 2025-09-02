[포토] '2차 소비쿠폰·강릉 가뭄 대응' 관련 당정 협의

신정훈 국회 행정안전위원장이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 행안위 당정협의에서 발언하고 있다.







