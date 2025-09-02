용인시, 양성평등주간 기념행사 500여명 참석 속 성료

유공자 시상·홍보부스 등 다양한 프로그램 마련

박세리 '도전을 인생 습관으로 만드는 방법' 특강도

경기도 용인시는 1일 오후 시청 에이스홀에서 500여명이 참석한 가운데 '2025 양성평등주간 기념행사'를 성황리에 개최했다고 2일 밝혔다.

1일 용인시청에서 열린 용인시 양성평등주간 기념행사에서 박세리 전 여자골프 국가대표 감독이 특강후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

'모두가 존중받는 성평등 사회, 모두가 행복한 용인특례시'를 주제로 경기도여성단체협의회 용인시지회가 주관한 이 날 행사는 양성평등주간(9월 1일~7일)을 맞아 평등의 가치를 알리고 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.

행사는 클래식 앙상블과 뮤지컬 갈라 공연, 시민과 단체에 대한 양성평등상 시상, 유공자 표창, 명사 특강, 홍보부스 운영 등 다양한 프로그램으로 구성됐다.

이윤송 경기도여성단체협의회 용인시지회장은 "남녀가 차별 없이 능력을 발휘하고 동등한 권리와 기회를 누릴 수 있는 건강하고 행복한 사회를 만들기 위해 여성단체도 함께하겠다"고 말했다.

류광열 용인시 제2부시장은 "시민 모두가 안전하고 공정한 환경에서 각자의 꿈을 펼칠 수 있도록 양성평등 사회를 만들어 가겠다"고 했다.

이날 행사에서는 박세리 전 여자골프 국가대표팀 감독이 '두려움을 넘어, 도전을 인생의 습관으로 만드는 방법'을 주제로 특강을 진행했다. 박 전 감독은 자신의 도전 경험을 소개하고 현장에서 청중들의 질문에 답하며 참석자들의 박수를 받았다.

이날 에이스홀 로비에는 ▲여성친화도시 및 양성평등사업 홍보부스 ▲국립여성사 순회 전시 ▲양성평등 실천 나무 만들기 ▲슬로건 포토존 등의 부스도 마련됐다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>