'사자보이즈' 케이크 나온다…파리바게뜨, '케데헌'과 협업

파리바게뜨는 넷플릭스의 인기 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'와 공식 협업을 하고 '헌트릭스' 빵과 '사자 보이즈' 케이크를 출시한다고 2일 밝혔다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 넷플릭스가 지난 6월 선보인 애니메이션 영화다. 넷플릭스 영화 역대 누적 시청률 1위를 기록하고, OST는 빌보드·스포티파이 등 각종 음원 차트를 장악하며 인기를 누리고 있다.

파리바게뜨는 케데헌이 지닌 세계관과 K팝의 파급력을 K베이커리에 접목한 제품 라인업을 선보인다.

먼저 오는 12일 제품 5종이 출시된다. '사자보이즈'의 '소다팝' 무대를 표현한 '소다팝 케이크', '헌트릭스'를 모티브로 한 '골든 버터번', '더피'의 메시지카드가 동봉된 '치즈가 부드러운 시간', 호랑이와 곶감 스토리를 담은 '파바 곶감파운드', 오메기빵을 연상시키는 '제주쑥 오메기빵' 등이다. '소다팝 케이크'와 '파바 곶감파운드'는 2일부터 9일까지 파바앱, 해피오더앱에서 사전예약을 진행하고 파바앱에서는 케데헌 콜라보 제품 출시 알람 서비스도 제공한다.

'헌트릭스'를 모티브로 한 케이크와 '더피'를 입체적으로 구현한 케이크도 준비 중이다.

케데헌 간식빵도 함께 선보인다. '헌트릭스'를 모티브로 한 '골든 소보루번', 눈이 3개인 '서씨'를 반영한 '행운의 단팥빵' 등이 17일 출시되고, 케데헌 띠부씰이 포함된 '촉촉한 골든 바나나 케익'과 '촉촉한 핑크 딸기 케익', 티그레(Tigre)에 약과를 올린 '파바 약과티그레', K푸드 스타일을 적용한 '파바 쑥떡쿠키' 등은 24일 선보인다.

파리바게뜨는 '광화문1945', '양재본점', 판교 '랩오브파리바게뜨', 인천공항 '랜드마크', '카페신사', 제주 '동화마을' 등 주요 직영 매장 전면을 케데헌 캐릭터와 콜라보 제품 이미지로 랩핑해 색다른 매장 경험을 제공할 예정이다. 또한 온·오프라인 채널 전반에서 다양한 캠페인을 전개할 계획이다.

파리바게뜨 관계자는 "'케이팝 데몬 헌터스'의 매력과 세계관, K팝의 파급력을 담은 다양한 제품을 지속적으로 선보여 고객들에게 다채로운 즐거움을 전할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.





