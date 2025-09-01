본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

원안위 "정기검사 한빛 3호기 재가동 허용"

김대현기자

입력2025.09.01 17:48

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

원자력안전위원회(원안위)는 1일 "지난 7월4일부터 정기 검사를 한 한빛원전 3호기의 재가동을 허용했다"고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이날 원안위는 한빛 3호기의 임계를 허용했다. 임계는 원자로 내에서 핵분열 연쇄반응이 지속해서 일어나 중성자 수가 평형을 이루는 상태를 말한다. 임계 상태에 도달한 원자로는 안전하게 제어되면서 운영될 수 있다.


원안위는 이번 정기 검사에서 총 97개 항목 중 임계 전까지 수행해야 할 86개 항목에 대한 검사를 실시했으며, 향후 원자로 임계가 안전하게 이뤄질 수 있다는 점을 확인했다고 설명했다.

또한 이번 검사 기간엔 보조 및 기동변압기 설비 교체, 격납고 종합누설률 시험, 안전 관련 펌프 시험 등이 수행됐다. 검사에서 설비 교체와 시험 등이 관련 기준에 따라 적합하게 수행된 것으로 확인됐다.


원안위는 앞으로 출력 상승 시험 등 후속 검사(11개)를 수행해 안전성을 최종적으로 확인할 예정이라고 밝혔다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기