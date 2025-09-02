본문 바로가기
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'관세 영향' 대미 수출 12%↓…코로나19 이후 최대 감소 [3분 브리프]

입력2025.09.02 08:00

00분 57초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①관세 부과 영향…대미 수출 12% 급감
②6·27 대출 규제 효과…8월 가계대출 증가 3조원대 수준
③그리어 美 무역대표, 관세 위법 판결에 "플랜B 많다"

'관세 영향' 대미 수출 12%↓…코로나19 이후 최대 감소 [3분 브리프]
○뉴욕증시 9월 '계절적 약세장' 진입

○8월 고용보고서·PMI에 초미 관심

○반도체·AI 관련주 조정 가능성도 주목

TOP 3 NEWS
■ '관세 직격탄' 맞은 대미 수출 12%↓…코로나19 이후 '최대 감소'
○산업부, 8월 수출입 동향
○대미수출, 자동차·일반기계·철강 등 감소세 면치 못해
○관세 철강 50%·車 여전히 25%
■ 6·27 규제 효과 나타나나…주담대 증가폭 '반토막'
○이달 가계대출 3조원대에 그칠 듯
○올들어 가장 큰 폭으로 늘었던 6월 대비 절반 수준
○한동안 가계대출 증가폭 줄어들 것으로 전망
■ 트럼프 행정부, 관세 위법 판결에 "플랜B 많다"…각국과 협상 지속
○그리어 USTR 대표, 폭스뉴스 인터뷰
○"IEEPA 기반 상호관세는 합법적"
○"협상은 계속…다른 수단 다수 보유"
그래픽 뉴스 : 넉 달 만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까
○외국인 8월 1.6조원 순매도…넉 달 만에 '팔자'

○외국인 매도 전환에 코스피도 5개월 만에 하락 전환

○세제개편안 실망감·관세 우려·통화정책 불확실성 영향

돈이 되는 法
■ 1차 과징금 적다고 증액 처분 안돼
○동부지법, 의료법 위반 벌금 100만원…송파보건소도 과징금 1500만원
○공익제보자 "개정 시행령 적용해야"…송파보건소, 1.9억원 추가 부과
○법원 "개정 시행령 따라야 하지만 차후 별도 처분은 불가"
☞기사보기:  :https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025090114392573367
■ 업무상 필요 별로 없는데 서울에서 파주 발령은 부당
○A협회, B팀 직원 4명 서울 → 파주 전보발령
○직원들 "업무상 필요 없어"…노동위에 구제신청
○법원 "재량권 벗어난 전보행위"…원고 패소 판결
☞기사보기:  :https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025090114420383690
■ 합격 기쁨 뒤에…수백만 원 입회비에 발목 잡힌 청년 세무사·관세사
○비싸고 의무적인 '통행세'…낮은 등록률에 '명의 대여'까지
○입회비 대납…이직 막는 계약 관행
○관세청 "관세사회와 개선 방안 협의할 것"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025090114451809303

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

08:00 소비자물가지수(YoY)(8월)


○해외

02:30 유럽 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

12:35 일본 10년물 JGB 국채 입찰

18:00 유럽 근원 소비자물가지수 (YoY) (8월)

18:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (8월)

22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (8월)

23:00 미국 ISM 제조업구매자지수 (8월)

23:00 독일 Buba 총재 Nagel의 연설

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 23℃(3℃) ｜최고기온 : 32℃(3℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

