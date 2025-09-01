함평군 어린이급식관리지원센터, 구강 건강 증진 교육 호응

동신대학교가 위탁 운영 중인 함평군 어린이급식관리지원센터가 지난 한 달간 함평군 내 어린이집 원아들을 대상으로 '구강 건강 증진 교육'을 실시했다. 동신대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

동신대학교가 위탁 운영 중인 함평군 어린이급식관리지원센터가 지난 한 달간 함평군 내 어린이집 원아들을 대상으로 '구강 건강 증진 교육'을 실시했다.

이번 교육은 지역 어린이들의 올바른 구강 관리 습관 형성을 위해 마련됐으며, 함평군보건소의 구강 버스와 전문 인력을 지원받아 관내 어린이집 11개소 174명의 원아에게 맞춤형 불소 도포 서비스를 제공했다.

교육 프로그램은 ▲칫솔질의 중요성 이해 ▲치아 건강에 도움이 되는 음식 알기 ▲올바른 칫솔질 방법 배우기 등 체험형 실습으로 구성됐으며 어린이들이 직접 참여하며 즐겁게 학습할 수 있도록 설계됐다.

김지선 함평군 어린이급식관리지원센터장은 "어린이들의 충치 예방과 치아 건강 증진에 실질적인 도움이 되는 의미 있는 시간이었다"면서 "앞으로도 함평군 어린이들이 올바른 양치 습관을 기르고 건강한 생활 습관을 형성할 수 있도록 다양한 맞춤형 교육을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.





