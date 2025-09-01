본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

호남대 RISE사업단, 세계양궁연맹 총회 운영 지원

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.01 16:52

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
1일 호남대학교 RISE사업단이 '2025 세계양궁연맹 총회' 운영 지원에 나섰다. 호남대학교 제공

1일 호남대학교 RISE사업단이 '2025 세계양궁연맹 총회' 운영 지원에 나섰다. 호남대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

호남대학교 RISE사업단은 '2025 세계양궁연맹 총회'의 운영 지원에 나선다고 1일 밝혔다.


운영지원요원은 스포츠관광 융합전공에 참가하는 관광경영학과, 미디어커뮤니케이션학과, 항공서비스학과, 글로벌한국어교육학과 재학생 12명으로 구성됐다.

운영지원 학생들은 '광주 문화예술·관광도시 활성화 과제' 책임교수인 정은성 관광경영학과 교수, 자체평가분과장 이상호 스포츠레저학과 교수, 대회협력분과장 안준철 미디어커뮤니케이션학과 교수의 지도를 받아 1~3일 이사회장과 총회장 운영, 참가자 편의 지원에 나서게 된다.


'2025 광주 세계양궁연맹 총회'는 오는 5~12일 열리는 2025 광주 세계양궁선수권대회에 앞서 열린다. 이번 총회는 우르 에르데네르 회장(튀르키예)을 비롯한 연맹 임원진과 회원국 160여개국 대표단이 참가하는 국제스포츠회의로, 규정 개정 및 차기 집행부 선출 등 주요 의제를 논의할 예정이다.


한편, 호남대학교 RISE사업단의 '문화예술·관광 활성화 과제'는 지난 6월부터 광주시 자치구, 공공기관, 기업, 지역주민 등이 함께 참여하는 지산학 협력체계를 기반으로, 광주의 스포츠웰니스관광 활성화를 위한 다양한 교육 및 홍보 프로그램을 기획·운영하고 있다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기