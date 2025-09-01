진도군, 우제류 구제역 백신 일제 접종 실시

'구제역 청정지역' 유지…4만6천여 마리 접종

전남 진도군은 구제역 발생을 사전에 차단하고 축산농가의 피해를 예방하기 위해 하반기 구제역 백신 일제 접종을 실시한다.

1일 군에 따르면, 이번 접종은 소, 염소, 돼지 등 총 4만5,968마리를 대상으로 추진되며, 소규모 농가는 수의사를 통한 접종을 지원하고, 전업 규모 농가는 자가 접종을 진행한다.

수의사 동원 접종은 이달 30일까지, 자가 접종은 오는 15일부터 28일까지 진행될 예정이다.

다만 ▲예방접종 후 4주가 지나지 않은 가축 ▲임신 말기의 가축 ▲일제 접종 유예 신청 농가는 이번 접종 대상에서 제외된다.

군은 접종 효과를 높이기 위해 예방접종 후 항체가 검사를 시행하고, 항체 양성률이 기준치에 미달한 농가에는 과태료를 부과하는 한편 추가접종과 재검사를 통해 항체 형성률을 관리한다.

또한 접종 기간에는 전담 공무원이 현장에 입회해 철저한 지도와 점검을 진행하고, 취약 농가를 중심으로 모니터링을 강화하는 등 총력을 기울인다.

진도군 관계자는 "이번 일제 접종으로 백신 접종률을 높이고 항체 양성률을 철저히 관리해 구제역 청정지역을 유지하겠다"며 "농가에서도 반드시 기간 내 접종을 완료해 달라"고 당부했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>