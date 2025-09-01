최중증 발달장애인 통합돌봄센터 안산에 문열어

경기도 안산에 최중증 발달장애인 통합돌봄센터가 1일 문을 열었다.

경기도는 이날 최중증 발달장애인을 대상으로 24시간 1대1 돌봄을 제공하는 제3호 통합돌봄센터를 안산에 개소했다고 밝혔다.

최중증 발달장애인 통합돌봄서비스는 도전적 행동이 심하고 일상생활 및 의사소통 능력에 제약이 있어 기존 사회서비스 이용이 어려웠던 18세 이상 65세 미만 지적·자폐성 장애인을 대상에 돌봄 서비스를 제공한다.

경기도 안산에 최중증 발달장애인 통합돌봄센터가 1일 문을 열었다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

월요일부터 금요일까지 통합돌봄센터에서 서비스받은 뒤 주말에는 가정으로 복귀하는 형태다. 당사자에게는 자존감 향상과 지역사회 참여 기회를 높이고 보호자에게는 평범한 일상생활을 이어가고 자신의 삶을 환기할 기회가 된다.

김훈 경기도 복지국장은 "경기도는 통합돌봄센터 개소가 어디서나 필요한 돌봄을 받는 '360도 돌봄'의 사회적 역할의 초석이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지원 체계를 강화하겠다"고 말했다.

한편 경기도는 지난해 12월 파주에 첫 번째 센터를, 올해 4월 수원에 두 번째 센터를 개소했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>