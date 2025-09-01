본문 바로가기
[인사] 동명대학교

영남취재본부 김용우기자

2025.09.01

▲부총장 겸 RISE사업단장 이응주 ▲기획처장 차지철 ▲학생처장 겸 대학일자리플러스센터장 박두진 ▲캠퍼스공간혁신본부장 이광국 ▲글로벌교육센터장 김상수 ▲국제교류부처장 강경도





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
