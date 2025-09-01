중견기업 61.5% "전년 동기 대비 하반기 수출 실적 감소할 것"

중견련, ‘2025년 하반기 중견기업 수출 전망 및 애로 조사’ 결과 발표

미국의 상호관세가 현실화하고 철강·알루미늄 파생상품에 대한 품목관세가 확대되면서 수출 축소에 대한 중견기업의 우려가 커지고 있다.

한국중견기업연합회는 1일 발표한 '2025년 하반기 중견기업 수출 전망 및 애로 조사'를 통해 중견기업의 61.5%가 전년 동기 대비 올해 하반기 수출 감소를 전망하고 있다고 밝혔다. 이는 상반기 조사보다 22.8%포인트 증가한 수치다. 이번 조사는 7월 29일부터 8월 12일까지 주요 수출 업종 중견기업 200개 사를 대상으로 진행됐다.

하반기 수출 실적 악화를 전망한 중견기업들은 '글로벌 경기 둔화(67.5%)', '관세 부담 증가(53.7%)' 등을 주된 요인으로 지목했다. 이들은 수출 실적 악화에 대비해 '수출국 다변화(55.3%)', '품질 향상 및 가격 조정(35.8%)', '내수 비중 확대(35.0%)', '신제품 출시(20.3%)' 등 방안을 모색하고 있다고 응답했다.

중견기업의 향후 수출 전략 수립에 가장 큰 영향을 미칠 국제 이슈로는 '미국 통상 정책 및 법률·제도 변화(49.5%)'가 꼽혔다. '중국 시장 변동성(19.0%)', '미·중 경쟁 심화 및 공급망 재편(10.5%)' 등이 뒤를 이었다. 통상 환경 개선을 위해서는 '다자간 통상 체계 복원 및 보호 무역주의 대응 강화(46.5%)', '내수 중견기업 수출기업 전환 지원 및 전문 무역 상사 연계(15.5%)', '기술·부가가치 중심 무역 구조 전환 및 서비스·소비재 수출 확대(10.5%)' 등 정책 노력이 필요하다는 의견이 있었다.

또 중견기업들은 수출 활성화를 위한 최우선 정책 과제로 '무역·수출 금융 지원 확대(47.0%)', '주요 원자재·부품 수입 관세 인하 및 수급 안정 지원(24.5%)', '물류 관련 비용 및 인프라 지원(14.0%)' 등을 꼽았다.

이호준 중견련 상근부회장은 "한미 상호관세 협상 타결과 정상회담을 통해 일부 불확실성이 해소됐지만, 엄연한 관세 부담 증가와 세계 경기 둔화, 공급망 재편 등 수출 전망을 낙관하기 어려운 상황이 지속되고 있다"면서, "기업의 자구노력에 더해 무역금융 확대, 원자재 관세 인하, 물류 인프라 지원 등 정부 지원을 전향적으로 강화, 민관의 협력 체계를 강고히 구축함으로써 변화하는 무역·통상 환경에 대한 산업 전반의 대응 역량을 증대해 나아가야 할 것"이라고 했다.





