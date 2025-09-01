본문 바로가기
부산보훈청, 9월 ‘이달의 현충시설’로 '백재덕 호국영웅 상' 선정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.01 11:40

6·25전쟁 샛별고지 전투서 공훈 세운 백재덕 영웅 기려

부산지방보훈청(청장 이남일)은 현충시설에 대한 시민들의 관심을 높이고 생활 속 보훈문화 확산을 위해 매월 '이달의 현충시설'을 선정·홍보한다.


올해 9월 '이달의 현충시설'은 부산 강서구 천성동(가덕도)에 위치한 '백재덕 호국영웅 상'이다.

백재덕호국영웅상.

백재덕 호국영웅은 1926년 가덕도 천성마을에서 태어나 1950년 9월 입대 후 수도사단 기갑 연대 소속으로 안강·기계 전투, 원산 탈환 작전 등에서 활약했다. 특히 1953년 9월 강원도 금성 샛별고지에서 소대장으로 야간 매복 작전을 수행하던 중, 적 3개 중대의 공격을 사전에 포착하고 백병전과 진내사격을 벌여 진지를 끝까지 사수했다.

샛별고지 전투의 승리는 아군이 중부전선의 주요 고지를 확보해 전선을 안정시키는 데 결정적으로 기여했다는 평가를 받았다. 백 영웅은 이러한 공훈으로 태극무공훈장을 수훈했으며, 6·25전쟁 50주년기념사업회가 호국영웅으로 선정해 2001년 흉상을 건립했다.


부산보훈청 관계자는 "국가를 위해 헌신한 분들의 숭고한 희생과 공훈을 기리고 생활 속에서 되새길 수 있도록 현충시설 건립·지정 사업을 지속 추진하겠다"고 전했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
