본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

'제3회 이천펫축제' 13~14일 이천도자예술마을서 열린다

정두환기자

입력2025.09.01 11:04

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

122팀 참가 어질리티 전국대회 눈길

경기도 이천시는 오는 13~14일 이틀간 이천도자예술마을(예스파크) 일원에서 '제 3회 이천펫축제'를 개최한다.

지난해 개최된 '이천펫축제'에서 김경희 시장 등이 '어질리티 대회'를 경험하고 있다. 이천시 제공

지난해 개최된 '이천펫축제'에서 김경희 시장 등이 '어질리티 대회'를 경험하고 있다. 이천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 축제에서는 총 122팀이 참가하는 '어질리티 전국대회'가 열린다.


시는 올해 축제에서는 관내 기관·학교·기업과 협업한 다양한 프로그램을 마련했다. 경기도 반려마루는 유기동물 입양 캠페인, 월전미술관은 월전동물도감 완성 체험, 관고동주민자치회는 펫티켓 캠페인, 부원고등학교는 페이스페인팅·펫 키링 만들기, 시몬스 테라스는 펫 매트리스 체험 홍보 등을 선보인다

행사에서는 보호자와 반려견이 눈을 맞추며 유대감을 쌓는 '아이컨택 대회', 반려동물 발도장으로 한 조각씩 채워가는 '참여형 퍼즐 포토존'도 운영한다.


현장 인근 별마을에서는 지역 예술인과 상인이 참여해 수공예품, 목공체험 등을 제공하는 '예술로 62마켓'도 열린다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다" 유튜버 슈카 사과 '990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 방산, 폴란드 집결… 폴란드형 K2 전차 최초 공개

퀄리티 유지하고 '이것' 낮춰…'990원 소금빵' 기획자가 말한 비결

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

긴장되는 배치 첫날…CPR로 시민 살린 경찰 실습생

툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

어마어마한 중국 태양광…구조조정 본격화

부동산서 주식으로 쏠리는 중국 자금…위안화 약세 우려도

새로운 이슈 보기