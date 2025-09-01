'제3회 이천펫축제' 13~14일 이천도자예술마을서 열린다

122팀 참가 어질리티 전국대회 눈길

경기도 이천시는 오는 13~14일 이틀간 이천도자예술마을(예스파크) 일원에서 '제 3회 이천펫축제'를 개최한다.

지난해 개최된 '이천펫축제'에서 김경희 시장 등이 '어질리티 대회'를 경험하고 있다. 이천시 제공

이번 축제에서는 총 122팀이 참가하는 '어질리티 전국대회'가 열린다.

시는 올해 축제에서는 관내 기관·학교·기업과 협업한 다양한 프로그램을 마련했다. 경기도 반려마루는 유기동물 입양 캠페인, 월전미술관은 월전동물도감 완성 체험, 관고동주민자치회는 펫티켓 캠페인, 부원고등학교는 페이스페인팅·펫 키링 만들기, 시몬스 테라스는 펫 매트리스 체험 홍보 등을 선보인다

행사에서는 보호자와 반려견이 눈을 맞추며 유대감을 쌓는 '아이컨택 대회', 반려동물 발도장으로 한 조각씩 채워가는 '참여형 퍼즐 포토존'도 운영한다.

현장 인근 별마을에서는 지역 예술인과 상인이 참여해 수공예품, 목공체험 등을 제공하는 '예술로 62마켓'도 열린다.





