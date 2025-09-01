안산시, 공동주택에 전기차 화재진압장비 지원

질식소화덮개·소화수조 등 구매 지원

19일까지 참여단지 모집

경기도 안산시는 관내 공동주택을 대상으로 전기차 화재진압 장비 지원사업 참여 단지를 19일까지 모집한다.

사업을 통해 시는 전기차 화재 발생 시 신속한 초동대처와 확산 방지를 위해 질식소화 덮개와 전기차 소화수조 등 전기차 화재 진압 관련 장비 구매를 지원한다.

지원 대상은 전기차 충전시설이 설치된 100세대 이상 아파트다. 시는 단지별로 200만원까지 구매 비용을 지원한다.

참여 희망 단지는 안산시청 누리집 '고시공고란'을 참고해 관련 서류를 갖춰 시청 주택과로 방문 제출하면 된다.

시는 지원사업 선정기준에 따라 10월 중 지원 대상을 결정할 예정이다. 사업과 관련한 자세한 사항은 시청 주택과로 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



