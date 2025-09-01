안산시, 반달섬에 범죄예방센터 개소

이민근 시장 "정주 환경 정착 민생안전 대책 공동 추진"

경기도 안산시는 지난달 29일 단원구 성곡동 일대 반달섬의 민생안전을 위한 '범죄예방센터' 문을 열고 운영을 시작했다고 1일 밝혔다.

안산 반달섬 범죄예방센터 개소식에서 이민근 안산시장 등 관계기관장과 시민들이 안전한 정주여건 마련을 위한 협력을 다짐하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

반달섬 87호 문화공원 내에 마련된 범죄예방센터는 반달섬 주민의 초기 정주환경 조성을 위한 민·관·경 합동 순찰 거점의 기능을 맡는다. 이곳에서는 ▲범죄예방 교육 ▲주민참여형 안전 프로그램 운영도 이뤄진다.

이날 안산시는 반달섬 일원에서 이민근 시장 등 관내 6대 기관장 등이 참여한 가운데 '일사천리 민생안전회의'도 개최했다. 13회를 맞은 이 회의는 시와 경찰서, 소방서, 교육지원청, 평택해양경찰서가 참여해 민생 안전과 관련된 다양한 현안을 논의하고 점검하는 회의체다.

회의에는 이민근 안산시장을 비롯해 이강석 안산단원경찰서장, 박정훈 안산소방서장, 우채명 평택해양경찰서장 및 각 기관 관계자 등 20여 명이 참석했다.

이날 회의에서 각 기관은 반달섬을 중심으로 안전 현안을 분석하고 대응 방향을 논의했다.

시는 ▲방범CCTV 구축 현황 보고 ▲안전 통학환경 지원을 위한 통학 차량 긴급 확보 ▲행정수요 증가 대비 공공청사 확충 방안 등을 제시했다. 안산시교육지원청은 라군인테라스 입주 관련 민원 및 검토 의견을 보고한 뒤 치안 강화에 있어 주요 추진 과제 등을 공유했다. 단원경찰서는 반달섬 범죄예방센터 신설과 안전 인프라 구축을 위한 셉테드(CPTED) 사업 추진에 관해 설명했다.

안산소방서는 고층건축물, 미완공시설물 등 반달섬 내 시설물 안전 확보와 화재, 구조, 구급활동 등 신속하고 체계적인 재난 대응체계 마련을, 평택해양경찰서는 시화호 해양 치안 수요 증가에 따른 장·단기 대책을 보고하고 시화호 일대 사고에 대한 육·해상 관할권 협의를 제안했다

이 시장은 "안산의 미래 성장거점이자 새로운 생활 중심지인 반달섬은 초기 정주 환경의 안정성이 무엇보다 중요하다"며 "관계기관이 긴밀히 협력해 시민이 체감할 수 있는 민생 안전 대책을 추진해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



