전남도, 신혼·다자녀가정 '집' 장만 도우미 역할 나선다

보금자리 지원 내달 17일까지 접수

대출이자 월 최대 25만원 지원도

전라남도가 무주택 신혼부부와 다자녀가정의 주거비 부담을 해결하기 위한 2025년 신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원사업 신규 대상자를 오는 10월 17일까지 모집한다.

신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원사업은 전남에 거주하는 무주택 신혼부부와 2자녀 이상 다자녀가정을 대상으로 주택 구입 대출이자 일부를 최대 36개월간 월 25만 원까지 지원하는 정책이다.

지원 대상은 신청일 기준 가구원 모두가 전남에 주소를 둔 무주택 신혼부부와 다자녀가정이다. 한국주택금융공사 등 지원 대상 상품의 대출 심사를 통과해야 한다.

소득 기준은 신혼부부는 부부 합산 연 소득 8,500만 원 이하, 다자녀가정은 1억 원 이하다.

대상 주택은 2024년 10월 1일부터 올해 9월 30일 사이에 구입한 전남지역 6억 원 이하 주택이며 면적 제한은 없다. 올해 신규 모집 규모는 총 450가구이며 시군별 선정 인원은 접수 상황을 고려해 따로 정한다.

주소지 관할 읍면동 주민센터에서 신청하면 된다.





