외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세

김대현기자

입력2025.09.01 09:33

코스피·코스닥 동반 하락세
코스피, 전기전자·의료정밀기기·IT서비스 업종 약세

외국인과 기관의 매도세 속에 1일 장 초반 코스피지수가 약세다.


이날 오전 9시24분 기준 코스피지수는 전날 대비 25.00포인트(0.78%) 내린 3161.01에 거래됐다. 이날 지수는 21.43포인트(0.67%) 내린 3164.58로 출발했다. 외국인이 650억원어치를, 기관은 568억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 1170억원어치를 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 한화에어로스페이스 (4.07%), 한화오션 (3.48%), HD한국조선해양 (3.20%), 기아 (1.04%), 현대모비스 (0.94%), 현대차 (0.91%) 등이 상승했다. 반면 SK하이닉스 (-3.72%), 카카오 (-3.36%), 삼성전자 (-2.30%), 삼성전자우 (-1.41%), NAVER (-1.40%), 삼성물산 (-1.31%) 등은 하락세를 보였다.


1일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

1일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

업종별로 보면 운송장비부품(1.48%), 전기가스(0.75%), 음식료담배(0.46%) 등 업종이 상승했다. 반면 전기전자(-2.29%), 의료정밀기기(-1.68%), IT서비스(-1.47%), 화학(-1.28%), 제조(-1.03%) 등 업종은 하락세를 나타냈다.


코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 5.93포인트(0.74%) 내린 790.98을 기록했다. 이날 지수는 1.61포인트(0.20%) 내린 795.30으로 출발한 후 하락 폭을 키우고 있다. 외국인이 367억원어치를 팔아치웠다. 개인은 306억원어치, 기관은 67억원어치를 각각 사들이고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 알테오젠 (3.88%), HLB (2.25%), JYP Ent. (2.20%), 에스엠 (1.37%) 등이 상승했다. 반면 이오테크닉스 (-4.55%), 실리콘투 (-3.45%), 케어젠 (-1.80%), 펩트론 (-1.78%), 파마리서치 (-1.62%), 리노공업 (-1.60%), 리가켐바이오 (-1.42%) 등은 하락세를 나타냈다.


한편 지난달 29일(현지시간) 뉴욕증시의 3대 지수는 동반 하락했다. 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 92.02포인트(0.20%) 내린 4만5544.88에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 전장보다 41.60포인트(0.64%) 하락한 6460.26, 나스닥종합지수는 249.61포인트(1.15%) 떨어진 2만1455.55에 장을 끝냈다. 중국 전자상거래 업체 알리바바가 차세대 인공지능(AI) 칩을 자체 제작했다는 소식에 미국 AI 칩 수요 감소 불안감이 퍼지면서 기술주가 떨어졌다. 엔비디아와 브로드컴의 주가는 각각 3% 넘게 하락했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

