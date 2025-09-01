외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세

코스피·코스닥 동반 하락세

코스피, 전기전자·의료정밀기기·IT서비스 업종 약세

외국인과 기관의 매도세 속에 1일 장 초반 코스피지수가 약세다.

이날 오전 9시24분 기준 코스피지수는 전날 대비 25.00포인트(0.78%) 내린 3161.01에 거래됐다. 이날 지수는 21.43포인트(0.67%) 내린 3164.58로 출발했다. 외국인이 650억원어치를, 기관은 568억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 1170억원어치를 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 923,000 전일대비 39,000 등락률 +4.41% 거래량 62,176 전일가 884,000 2025.09.01 09:19 기준 관련기사 넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피방산·조선 조정에 힘빠진 한화그룹주 ETF 전 종목 시세 보기 close (4.07%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 115,100 전일대비 3,100 등락률 +2.77% 거래량 929,575 전일가 112,000 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 ‘숨은 진주’는넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까9월 증시 키워드는 ‘전환’...바구니에 담아둬야 할 종목들은? 전 종목 시세 보기 close (3.48%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 421,500 전일대비 15,000 등락률 +3.69% 거래량 133,412 전일가 406,500 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 [특징주]'美번스·톨레프슨법 우회수혜 기대' 세진중공업, 5%대↑한신평 "HD현대重·현대미포 합병, 사업역량 결집 긍정적"[특징주]HD한국조선해양 강세…'합병' 현대미포·현중은 하락 전 종목 시세 보기 close (3.20%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 106,850 전일대비 1,050 등락률 +0.99% 거래량 101,031 전일가 105,800 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 현대차·기아 "기술로 교통격차 해소"…민관 협의체 '누마' 출범기아, 2025년 하반기 집중 채용 실시현대차·기아, 美 생산 두자릿수 증가…올해 80만대 넘는다 전 종목 시세 보기 close (1.04%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 321,500 전일대비 3,000 등락률 +0.94% 거래량 56,990 전일가 318,500 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 [클릭 e종목]"현대모비스, 성장 목표 재확인…로보틱스 사업 주목"현대차그룹, 미국에 年 3만대 규모 로봇공장 짓는다(종합)3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (0.94%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 1,000 등락률 +0.45% 거래량 115,417 전일가 220,000 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 현대차, 캐스퍼 굿즈 디자인 공모전 개최현대차·기아 "기술로 교통격차 해소"…민관 협의체 '누마' 출범현대차·기아, 美 생산 두자릿수 증가…올해 80만대 넘는다 전 종목 시세 보기 close (0.91%) 등이 상승했다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 260,500 전일대비 8,500 등락률 -3.16% 거래량 471,400 전일가 269,000 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 ‘숨은 진주’는9월 증시 키워드는 ‘전환’...바구니에 담아둬야 할 종목들은?코스피, 3170선서 횡보…외국인과 기관은 순매도 전 종목 시세 보기 close (-3.72%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 61,300 전일대비 1,200 등락률 -1.92% 거래량 989,004 전일가 62,500 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 카카오, 내달 '이프카카오' 콘퍼런스 개최…카톡 개편안 베일 벗는다연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지! 대체거래소 OK![단독]이찬진 금감원장, 첫 '네이버·카카오·토스·쿠팡·배민' CEO 간담회 요청 전 종목 시세 보기 close (-3.36%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 68,400 전일대비 1,300 등락률 -1.87% 거래량 2,836,990 전일가 69,700 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 ‘숨은 진주’는넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close (-2.30%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 56,000 전일대비 600 등락률 -1.06% 거래량 279,858 전일가 56,600 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'[특징주]아이티센엔텍, 대규모 수주 계약에 상승 전 종목 시세 보기 close (-1.41%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 1,500 등락률 -0.70% 거래량 143,023 전일가 214,500 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담없는 금리로! 신용미수대환도 OK!코스피, 외국인 순매도 강화에 다시 3200선 밑으로 전 종목 시세 보기 close (-1.40%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 166,600 전일대비 1,200 등락률 -0.72% 거래량 32,800 전일가 167,800 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'삼성·LG 美 공장 PM 맡은 한미글로벌…불황에도 2분기 순익 2배 전 종목 시세 보기 close (-1.31%) 등은 하락세를 보였다.

1일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

업종별로 보면 운송장비부품(1.48%), 전기가스(0.75%), 음식료담배(0.46%) 등 업종이 상승했다. 반면 전기전자(-2.29%), 의료정밀기기(-1.68%), IT서비스(-1.47%), 화학(-1.28%), 제조(-1.03%) 등 업종은 하락세를 나타냈다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 5.93포인트(0.74%) 내린 790.98을 기록했다. 이날 지수는 1.61포인트(0.20%) 내린 795.30으로 출발한 후 하락 폭을 키우고 있다. 외국인이 367억원어치를 팔아치웠다. 개인은 306억원어치, 기관은 67억원어치를 각각 사들이고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 456,500 전일대비 18,000 등락률 +4.10% 거래량 246,246 전일가 438,500 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피코스피, 외국인 순매도 강화에 다시 3200선 밑으로 전 종목 시세 보기 close (3.88%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,900 전일대비 2,150 등락률 +5.70% 거래량 310,157 전일가 37,750 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담없는 금리로! 신용미수대환도 OK!연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지! 대체거래소 OK!연 4%대 최저금리 주식자금 출시! 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지 전 종목 시세 보기 close (2.25%), JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 74,900 전일대비 2,200 등락률 +3.03% 거래량 129,657 전일가 72,700 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 [특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (2.20%), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 141,900 전일대비 3,100 등락률 +2.23% 거래량 26,768 전일가 138,800 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (1.37%) 등이 상승했다. 반면 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 197,500 전일대비 9,000 등락률 -4.36% 거래량 29,684 전일가 206,500 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'"외국인도 쓸어 담네"…삼성전자發 반도체 랠리 더 강력해진다[실전재테크]코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (-4.55%), 실리콘투 실리콘투 257720 | 코스닥 증권정보 현재가 43,700 전일대비 1,200 등락률 -2.67% 거래량 140,831 전일가 44,900 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'연 4%대 최저금리 주식자금, 대체거래소 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close (-3.45%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 54,300 전일대비 1,300 등락률 -2.34% 거래량 44,119 전일가 55,600 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.80%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 305,000 전일대비 4,500 등락률 -1.45% 거래량 31,177 전일가 309,500 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 전 종목 시세 보기 close (-1.78%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 675,000 전일대비 5,000 등락률 -0.74% 거래량 9,865 전일가 680,000 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 리쥬란 앞세운 파마리서치, 하반기도 성장 지속코스피, 3170선서 횡보…외국인과 기관은 순매도코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-1.62%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 46,250 전일대비 750 등락률 -1.60% 거래량 42,081 전일가 47,000 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 [이주의 관.종] AI시대 함께할 '고배당 성장주' 리노공업코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (-1.60%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 144,800 전일대비 2,600 등락률 -1.76% 거래량 65,893 전일가 147,400 2025.09.01 09:20 기준 관련기사 코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 美 증시 훈풍…코스피, 3200선 안착 재시도 전 종목 시세 보기 close (-1.42%) 등은 하락세를 나타냈다.

한편 지난달 29일(현지시간) 뉴욕증시의 3대 지수는 동반 하락했다. 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 92.02포인트(0.20%) 내린 4만5544.88에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 전장보다 41.60포인트(0.64%) 하락한 6460.26, 나스닥종합지수는 249.61포인트(1.15%) 떨어진 2만1455.55에 장을 끝냈다. 중국 전자상거래 업체 알리바바가 차세대 인공지능(AI) 칩을 자체 제작했다는 소식에 미국 AI 칩 수요 감소 불안감이 퍼지면서 기술주가 떨어졌다. 엔비디아와 브로드컴의 주가는 각각 3% 넘게 하락했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>