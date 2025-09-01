신협, 창립 65주년 기념 '계좌이동 이벤트' 실시

10월 31일까지 자동납부 신청자 대상 순금·모바일 상품권 증정

계좌이동 성공 건수만큼 추첨 기회 제공…전국 영업점 신청 가능



신협중앙회가 계좌이동서비스 이용 고객을 대상으로 이벤트를 실시한다고 1일 밝혔다.

신협 계좌이동서비스는 다른 금융기관 계좌에 등록된 자동이체 내역을 신협 계좌로 손쉽게 변경하는 서비스로, 개별적인 자동이체 해지 및 신규 등록과는 별개다.

이번 이벤트는 이날부터 다음달 31일까지 2개월간 진행된다. 이벤트 대상은 자동납부(체크카드 제외) 항목에 대한 서비스 신청자이며, 자동송금(신협계좌간·타행·납부자 자동이체) 항목은 제외된다.

신협은 계좌이동서비스 신청자를 위해 2종의 이벤트를 준비했다. 먼저, 신협 영업점에서 계좌이동서비스를 신청한 고객 중 월별 3명을 추첨, 경품 추첨 기간까지 총 6명을 선정해 순금 1돈을 증정한다.

또한, 전체 신청자 중 1000명을 추첨해 CU편의점 모바일 교환권 1만 원권을 제공한다.

서비스 신청은 전국 신협 영업점에서 가능하며, 신청 횟수에 제한은 없다. 단, 11월 중 경품 추첨 시까지 자동납부 상태를 유지한 고객에 한해 추첨 대상이 된다. 또한, 계좌이동서비스는 이용기관 사정 등에 따라 신청이 실패할 수 있으며, 신청 성공 건수에 비례해 추첨 기회가 부여된다.

신협중앙회 관계자는 "창립 65주년을 기념해 마련한 이번 이벤트는 신협과 조합원이 함께 성장한다는 신협 정신을 실천하는 의미"라며 "앞으로도 편리하고 안전한 금융서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 신협 온(ON)뱅크 앱 또는 신협 홈페이지에서 확인할 수 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>