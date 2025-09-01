본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[클릭 e종목]"SNT모티브, 미국 투자 부각"

박형수기자

입력2025.09.01 07:50

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대신증권은 1일 SNT모티브 에 대해 미국 투자로 성장동력을 확보했다고 분석했다. 목표주가를 기존 4만1000원에서 4만6000원으로 상향 조정했다.


SNT모티브는 관세 영향 장기화 우려로 미국 생산법인에 대한 투자를 결정했다. 루지애나에 10만평 규모의 공장 확보했다. 올해 5월 SNT 글로벌을 설립하고 354억원을 출자했다. 한국 내 장비를 미국으로 보내기 위한 미국 정부 승인절차를 진행하고 있다.

김귀연 대신증권 연구원은 "내년 하반기 본격적으로 가동한다"며 "한국에서 수출해 대응하던 물량을 담당할 계획"이라고 설명했다. 이어 "중장기 실적 안정성 및 현지 수주 경쟁력을 강화할 것"이며 "올해 2분기 말 기준 순현금 5027억원으로 재무여력도 안정적"이라고 덧붙였다.


아울러 "중동향 방산 추가 수주 가능성, 3차 상법개정에 따른 자사주 소각 이슈 부각 등 추가 상승 여력이 있다"고 강조했다.

[클릭 e종목]"SNT모티브, 미국 투자 부각"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"버려진 플라스틱으로 연 200억씩 벌어요"…'쓰레기'로 돈 버는 이 회사[AI혁명](165) "버려진 플라스틱으로 연 200억씩 벌어요"…'쓰레... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

'악마 셰프' 고든 램지에게도 찾아온 '이 암'…"자외선 피하라"

'날아다니는 택시' 시대 열리나…美 비행자동차 첫 시험비행

젊다고 방치했다간 큰일난다…주요 사망원인 10가지 중 4개가 '이 질환'

"이게 평점 1위 맞아?"… 배달앱 리뷰 조작 의혹 터졌다

'지구공학' 지구를 살리는 '마법'이 될 수 있을까?

새로운 이슈 보기