방효린이 '그게 다야'에 실은 반박과 결심[라임라이트]

넷플릭스 '애마' 신주애 역으로 데뷔

"정희란 따라 배우 정체성 만들어가"

"신주애처럼 한계 넘어서는 배우가 되고파"

넷플릭스 시리즈 '애마'에서 신주애(방효린)는 노출이 많은 영화 '애마부인'으로 데뷔한다. 첫 공식 행사인 무대 인사에서 그는 평소와는 다른, 후반 작업에서 녹음한 인위적인 목소리로 인사한다. "안녕하세요, 신인 배우 신주애입니다."

넷플릭스 '애마' 스틸 컷 AD 원본보기 아이콘

신주애를 연기한 배우 방효린은 최근 아시아경제와의 인터뷰에서 "배우로서 존재감을 드러내기 위해 말투와 억양까지 당시 성우를 따라 했다"며 "자아를 숨기기 시작하는 순간이라 볼 수 있다"고 설명했다.

그의 말처럼 패기 넘치던 신주애의 본모습은 점차 배우라는 가면에 가려진다. 선배 정희란(이하늬)을 좇아 새로운 정체성을 만들어간다. 그러나 가면은 오래가지 못한다. 스크린에 윤호(황성빈)와의 정사 장면이 나오자 고개를 숙이며 부끄러워하고, 상영이 끝난 뒤 친구들과 재회할 때도 마찬가지다. "네가 영화 찍는다고 했을 때 정말 기뻤어. 그런데 이런 영화일 줄은 몰랐어. 솔직히 좀 부끄러워." 친구의 말에 신주애는 잠시 머뭇거리다 답한다. "얘들아, 부끄러웠다면 미안. 난 그냥 여기서 애쓴 것만 알아주면 돼. 어쨌건 와줘서 너무 신나. 그게 다야."

넷플릭스 '애마' 스틸 컷 원본보기 아이콘

방효린은 이 장면을 애써 미소 지으며 연기하다가 마지막 "그게 다야"라는 대목에서 눈빛을 바꾸며 정색했다. '내가 한 일이 부끄럽지 않다'는 반박과 배우로서 꿋꿋이 나아가겠다는 결심을 담았다. 그는 "(관련한) 내적 고민을 풀어내는 장면이 따로 없어서, 친구들 앞에서 본심이 드러나는 듯한 느낌을 주고 싶었다"고 말했다.

섬세한 연기를 가능하게 한 배경에는 정희란이 있다. 데뷔 전부터 거침없는 말로 신주애를 단련시키는 인물이다. 특히 애마부인 촬영 초반에 건넨 일갈은 작품 전체를 관통하는 메시지로 남는다. "어느 순간, 네가 아무리 믿으려 해도 믿기지 않는 때가 반드시 와. 감독도 설득하지 못하는 순간 말이야. 그때 넌 어떻게 할 거야? 뭘 열심히 할 거야?"

이 대사는 신주애뿐 아니라 방효린 자신에게도 되묻는 계기가 됐다. 그는 "자신감은 있었지만, 첫 시리즈라 쉽지 않았다. 체력적으로나 정신적으로 힘든 순간이 많았다"고 털어놓았다. 이어 "열심히 하기보다 의미 있는 성과가 필요하다고 생각해 촬영 기간 다른 활동 없이 신주애에만 몰두했다. 휴식이 주어져도 친구들을 만나지 않고 홀로 인물의 과거와 고통을 받아들이려 애썼다"고 덧붙였다.

넷플릭스 '애마' 스틸 컷 원본보기 아이콘

신주애는 1970년대 호스티스 영화를 보며 연기의 꿈을 키운 소녀다. 현실의 막막함에서 벗어나고자 정희란 같은 스크린 속 주인공들을 바라보며 성장했다. 방효린은 그런 그가 사회적 시선과 한계에 부딪혀도 꺾이지 않는 인물로 살아남기를 바랐다.

실제 모델인 배우 안소영은 애마부인 이후에도 '불바람', '암사슴' 같은 아류작과 토속 에로물 '산딸기'에 출연했으나, 임권택 감독의 '티켓'을 통해 노출에서 벗어났다. 그러나 긴 연기 활동으로 이어지진 못했다.

방효린은 "신주애는 같은 길을 걷더라도 반드시 어딘가에서 한계에 도전할 인물"이라며 "스크린이 내려간 뒤에도 싸움을 멈추지 않을 것"이라고 말했다. 그러면서 "저 역시 한계를 넘어서는 배우가 되고 싶다"며 웃었다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>