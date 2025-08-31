주광덕 시장 "시민 체력 증진…생활체육 활성화 지원"

남양주시, 제19회 시장기 배드민턴대회 열려

시민 체력 증진과 생활체육 참여 확대 기대

주광덕 남양주시장은 지난 30일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 열린 '제19회 남양주시장기 배드민턴대회'에 참석해 생활체육인들을 격려하고 시민과 함께하는 시간을 가졌다.

주광덕 남양주시장이 지난 30일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 열린 '제19회 남양주시장기 배드민턴대회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 대회는 시민 체력 증진과 지역 체육 공동체 간 유대 강화를 목적으로 마련됐다. 시는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 배드민턴이 대표 생활체육 종목이라는 점에서 매년 대회를 통해 건강한 여가문화 조성과 생활체육 저변 확대를 도모하고 있다. 대회는 31일 밤까지 이어지며, 시상식을 끝으로 마무리될 예정이다.

개회식에는 주광덕 시장을 비롯해 지역 국회의원과 도의원, 이정애 시의회 부의장, 윤성현 남양주시체육회장, 박병삼 남양주시배드민턴협회장 등 주요 인사가 참석해 선수들을 격려하고, 지역 체육 발전에 대한 지속적인 관심과 지원을 약속했다.

경기는 △남자복식 △여자복식 △혼합복식 종목으로 진행되며, 연령과 수준에 맞춘 다양한 부문에서 참가자들이 열띤 경기를 펼친다. 경기장은 질서 있고 공정한 운영 속에 성숙한 스포츠 정신과 열띤 응원이 어우러져 생활체육 축제의 분위기를 더했다.

남양주시는 이번 대회를 통해 배드민턴 동호인 간 활발한 교류와 세대 간 화합이 이뤄지고, 생활체육 참여가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있다. 또한 배드민턴을 비롯한 다양한 생활체육 종목에 대한 지역사회 관심이 한층 높아질 것으로 보고 있다.

주광덕 시장은 "배드민턴은 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 대표 생활스포츠로, 시민들의 건강과 여가를 책임지는 소중한 종목"이라며 "시는 생활체육 활성화를 위해 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

박병삼 협회장은 "참가자 한 명 한 명의 열정과 노력이 남양주 배드민턴 발전의 밑거름이 될 것"이라며 "앞으로도 배드민턴이 지역을 대표하는 생활체육 종목으로 자리잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





