한화비전, AI 영상 솔루션으로 오세아니아 보안 시장 공략

조성필기자

입력2025.08.31 09:28

호주 시드니 보안 전시회 참가
최신 AI 칩셋 '와이즈넷9' 공개
클라우드 기반 '사이트마인드' 소개

한화비전이 인공지능(AI) 칩셋 기반 영상 감시 솔루션을 앞세워 오세아니아 보안 시장 공략에 나섰다.


한화비전은 27일(현지시간) 호주 시드니에서 개막한 오세아니아 최대 보안 전시회 '시큐리티 전시회 & 컨퍼런스(Security Exhibition & Conference)'에 참가해 최신 AI 영상 솔루션을 공개했다고 31일 밝혔다.

오세아니아 최대 보안 전시에 참가한 한화비전. 한화비전 제공

전시에서 가장 관심을 끈 제품은 최신 AI 시스템온칩(SoC) '와이즈넷9(Wisenet9)'이었다. 이 칩셋은 2개의 신경망처리장치(NPU)로 화질 개선과 영상 분석을 분담해 이전 세대 대비 3배 향상된 성능을 제공한다. 이를 적용한 카메라는 명암 차가 큰 환경에서도 선명한 영상을 구현한다.


한화비전은 저조도·역광 보정 기능을 체험할 수 있도록 암실을 설치해 관람객들의 관심을 끌었다. 교통·공장·물류 등 산업별 특화 AI 솔루션도 선보였다. 또 영상 데이터를 클라우드에서 관리하고 분석할 수 있는 '사이트마인드(SightMind)'를 통해 매장 운영 효율성 제고 방안을 제시했다.


한화비전 관계자는 "영상 감시는 단순 모니터링을 넘어 운영 효율성을 높이는 의사결정 도구로 발전하고 있다"며 "AI와 클라우드 기반 솔루션을 앞세워 호주·뉴질랜드 시장에서 입지를 확대하겠다"고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
