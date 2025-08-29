본문 바로가기
[부고]진성원(우리카드 대표이사)씨 부친상

입력2025.08.29 18:30

▲진규업씨 별세. 진성원(우리카드 대표) 부친상, 강형숙 씨 빙부상, 진소현·재현 씨 조부상=캐나다 캘거리, 발인 9월1일.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

