부산시교육청, 제2회 검정고시 합격자 발표

합격률 87.1%…최고령 합격 82세

부산시교육청(교육감 김석준)은 29일 오전 10시 2025년도 제2회 검정고시 합격자 명단과 개인별 성적을 시교육청 홈페이지를 통해 공개했다.

지난 8월 12일 부산지역 8개 고사장에서 치러진 이번 검정고시에는 초·중·고졸 과정 2452명이 지원해 2154명이 응시했으며, 이 중 1876명이 합격해 87.09%의 합격률을 기록했다.

특히 초졸 1명, 중졸 4명, 고졸 34명이 100점 만점을 기록하고, 초졸 82세 안 모 씨(여), 중졸 79세 황 모 씨(남), 고졸 79세 권 모 씨(여)가 최고령 합격자로 이름을 올려 "배움에는 나이가 없다"는 메시지를 전했다.

합격자 명단과 성적은 부산시교육청 홈페이지와 나이스검정고시서비스에서 확인할 수 있으며, ARS 또는 대표번호를 통해서도 확인할 수 있다.

합격증서는 29일부터 9월 1일까지 부산시교육청 종합민원실에서 교부되며, 우체국 민원우편을 통한 수령도 가능하다. 합격증명서·성적증명서 등은 교육청 민원실, 학교 행정실, 정부24 등을 통해 발급받을 수 있다.

김석준 교육감은 오는 9월 8일 오후 3시, 시교육청 대강당에서 합격자와 가족들을 대상으로 '2025년 제2회 검정고시 합격증서 수여식'을 열어 노고를 격려할 예정이다.





