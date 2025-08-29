봉화군, 첫 '상생소비 모델' … 새로운 협력 모델 제시

기재부·중부발전·지자체 한 자리에

경북 봉화군이 지방소멸 위기 극복을 위한 새로운 협력 모델을 제시했다.

박현국 봉화군수(온쪽 여섯번째)가 기획재정부한국중부발전와 상생협력 협약 체결했다.

군은 지난 28일 군청 대회의실에서 기획재정부, 한국중부발전㈜과 함께 '상생 소비 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다. 이번 협약은 새 정부 첫 경제관계장관회의(8월 7일)에서 논의된 지역 상생 소비 촉진 방안의 구체적 실행 사례다.

중앙·공기업·지자체가 함께 이날 협약식에는 이형일 기재부 제1차관, 이종국 중부발전 기획관리본부장, 지역주민 대표 등 40여 명이 참석했다.

협약에 따라 세 기관은 ▲명절·기념품 구매 시 지역 특산물 우선 활용 ▲정부청사 직거래장터 운영 ▲고향 사랑 기부 캠페인 참여 등 실질적인 지역경제 지원책을 공동 추진한다.

봉화, 비수도권 첫 시범사례 박현국 봉화군수는 "중앙정부와 공기업, 지방이 하나로 연결돼 상생협력을 약속한 것은 우리 군에 큰 힘이 된다"며 "특히 이번 협약이 비수도권 지자체 첫 사례인 만큼, 봉화가 성공 모델로 자리매김하도록 힘쓰겠다"고 말했다.

봉화군은 협약을 계기로 중앙과 지방을 잇는 '상생 거버넌스'를 본격적으로 가동하며, 지방소멸 대응과 민생경제 회복을 위한 실질적 성과 창출에 나설 방침이다.

이번 협약은 단순한 소비 촉진을 넘어, 중앙정부-공기업-지자체가 하나의 경제 생태계를 만드는 첫 실험이라는 점에서 주목된다. 봉화가 이 모델을 정착시킨다면, 지방의 미래를 바꾸는 신호탄이 될 수 있다.





영남취재본부 권병건 기자



