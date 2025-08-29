본문 바로가기
폴 바셋, 제주산 햇말차 활용한 메뉴 7종 출시

한예주기자

입력2025.08.29 09:48

00분 26초 소요
시즌 종료 후 재출시 요구에 확대

매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 스페셜티 커피 전문점 폴 바셋에서 말차 메뉴 7종을 출시한다고 29일 밝혔다.


폴 바셋은 올봄 말차 시즌 종료 후 고객들의 지속적인 재출시 요구가 있어 다양한 레시피로 재출시하게 됐다. 신메뉴는 제주산 햇말차를 활용해 말차의 진한 풍미가 더욱 잘 느껴지는 것이 특징이다.

폴 바셋 말차 시즌 음료 7종. 엠즈씨드

폴 바셋 말차 시즌 음료 7종. 엠즈씨드

'제주말차 라떼'와 '제주말차 아이스크림'을 포함, 새롭게 출시한 '제주말차 아포가토'는 밀크 아이스크림에 말차 소스를 더했으며, '제주말차 단팥 프라페'는 말차 프라페 위에 팥과 아이스크림을 토핑했다. 에스프레소가 더해진 '제주말차 카페라떼'와 '제주말차 아이스크림 라떼', '제주말차 아이스크림 디저트컵'도 함께 선보인다.

폴 바셋 관계자는 "폴 바셋 말차 음료와 아이스크림은 오래전부터 스테디셀러였지만 최근 글로벌 트렌드로 떠오른 말차 메뉴에 대해 고객들의 지속적인 재출시 문의가 있었다"면서 "이에 고객들의 니즈에 맞게 다양한 말차 레시피를 활용한 메뉴를 선보이게 됐다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
