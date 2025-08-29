현대글로비스, 물류 특성화고 초청 '물류드림캠프' 개최

영종국제물류고 등 재학생 물류 현장 탐방

현대글로비스는 특성화고 인재를 대상으로 물류 현장 학습 프로그램 '2025 물류드림캠프'를 진행했다고 29일 밝혔다.

지난 27~28일 열린 행사에 인천영종국제물류고, 의정부 경민비즈니스고 재학생 및 교직원이 참석해 현대글로비스 사업장을 방문하고 생생한 물류 정보를 얻고 업계 이해도도 높이는 시간을 가졌다.

재학생들은 안양에 위치한 현대글로비스의 스마트 물류 기술실증센터 '지랩'도 방문했다. 순환형으로 구성된 자동차 물류 시범라인의 시연을 참관했다. 박스 포장된 부품들이 무인운반차(AGV), 자율주행로봇(AMR) 등을 거쳐 신속하게 움직이는 자동화 물류 현장을 직접 보는 기회를 통해 미래 물류 모습을 내다봤다.

또 현대글로비스 임직원과 '물류안전 골든벨' 퀴즈 프로그램을 풀고 안전 캠페인 영상(숏폼)을 제작하는 등 현장 안전 수칙에 보다 쉽게 체감하는 시간을 가졌다.

현대글로비스 관계자는 "우수 인재 확보가 곧 기업 경쟁력 발전이라는 신념으로 앞으로도 미래 인재 육성을 위한 노력을 다하겠다는 의지"라며 "직접 인재를 찾아가는 방문 교육을 오는 4분기부터 실시할 예정으로 전국 15개 고교 1500명의 학생을 만나 예비 물류 전문가로서 꿈을 키워줄 예정"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



