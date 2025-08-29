본문 바로가기
용산구, 양성평등주간 기념행사 내달 2일 개최

김민진기자

입력2025.08.29 08:17

시계아이콘00분 38초 소요
기념식·특강·체험프로그램 마련

서울 용산구(구청장 박희영)는 양성평등주간(9월 1~7일)을 맞아 다음 달 2일 용산아트홀 소극장에서 기념행사를 연다.


이번 행사는 양성평등 인식 확산과 구민 공감대 형성을 위해 마련됐으며, 기념식과 특별강연으로 진행된다. 입장은 선착순 300명까지 가능해 구민 누구나 참여할 수 있다.

용산구 제공.

용산구 제공.

기념식에서는 양성평등사회 실현에 기여한 유공자 16명에게 표창이 수여된다. 이어 구청장과 구민이 함께하는 퍼포먼스 '차별을 딛고 평등을 피우다! 양성평등 도시 용산'이 무대에 오른다. 특별 강연은 기자 출신 방송인 겸 작가 유인경 강사가 맡는다. '행복한 양성평등의 열쇠, 관계를 말하다'를 주제로 관계와 소통을 통한 양성평등의 중요성을 구민과 함께 나눌 예정이다.

행사 당일에는 다양한 부대행사와 체험부스도 마련된다. 용산구가족센터, 용산여성인력개발센터 등 8개 단체가 참여해 모빌 만들기, 수어로 배우는 양성평등, 여성 창업·일자리 홍보 등 프로그램과 캠페인을 진행한다. 체험부스는 용산아트홀 지하 1층에서 운영된다.


박희영 용산구청장은 "이번 기념행사가 구민 여러분께서 양성평등의 가치를 함께 느끼고 공감할 수 있는 자리가 되길 바란다"며, "앞으로도 일상에서 체감할 수 있는 정책과 프로그램을 마련해 양성평등 도시 용산을 실현해 나가겠다"고 말했다.


한편, 용산구는 같은 기간 3040 여성을 위한 쉼 테라피(아크릴나이프 페인팅 클래스 등), 양성평등 특강, 불법촬영 시민감시단 점검 활동 등 양성평등 실현과 복지 증진 사업도 함께 추진한다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
