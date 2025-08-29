부산보훈청 제대군인지원센터, 기업 인사담당자 간담회 개최

제대군인 채용 확대 방안 논의… 지역 기업과 협업 강화

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일) 제대군인지원센터는 지난 28일 청사 백재덕실에서 '2025년 제6회 기업체 인사담당자 간담회'를 열었다.

부산보훈청 제대군인지원센터가 기업 인사담당자 간담회를 개최하고 기념촬영하고 있다. 부산보훈청 제공

이번 간담회에는 비도어 김현승 이사를 비롯해 5개 기업 인사·채용 담당자들이 참석했다.

각 기업은 자사 현황과 제대군인 채용 가능 분야를 소개하고, 제대군인지원센터는 전직지원사업을 안내하고 우수 제대군인 인재 채용에 적극 협조해줄 것을 요청했다.

부산제대군인지원센터는 앞으로도 일자리 창출을 위해 지역 기관과 업무협약을 체결하고 정기·수시 간담회를 이어가며 제대군인의 안정적 사회진출을 지원할 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



