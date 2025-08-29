본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

한국 유산 알리는 '디지털 홍보대사' 180명 선발

이종길기자

입력2025.08.29 09:00

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국 유산 바로 알리기 앞장서

청소년과 대학생들이 한국 유산의 올바른 정보를 전 세계에 전파한다.


지난해 디지털 국가유산 홍보대사 시상식 현장[사진=국가유산청 제공]

지난해 디지털 국가유산 홍보대사 시상식 현장[사진=국가유산청 제공]

AD
원본보기 아이콘

국가유산청은 30일 메타버스 플랫폼 ZEP에서 국내외 청소년·대학생 180명을 디지털 국가유산 홍보대사로 선정한다. 한국 문화와 유산에 대한 잘못된 정보를 바로잡고, 온라인 콘텐츠를 제작해 우리 유산의 참모습을 알리는 역할을 맡긴다.

활동 기간은 한 달이다. 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 '우리 유산 이름 그대로 쓰기' 캠페인을 벌이고, 국가유산 소개 콘텐츠를 제작한다. 한국 유산과 관련한 왜곡 정보를 찾아 시정하는 활동도 펼친다.


국가유산청은 우수 활동자 일흔 명에게 임명장을 수여한다. 연말에는 최우수 활동자 한 명을 선정해 표창장을 준다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광템에 빠진 MZ "99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

오늘 경술국치일인데…욱일기·일본군 모자 버젓이 '판매 중'

가장 정확한 답 내놓는 무료 AI…챗GPT는 2위, 1위는 어디?

"최대 징역 20년, 태형 15대"…속수무책 전자담배에 칼 빼든 이 나라

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

"우리도 한국처럼"…IT신화 꿈꾸는 우즈벡 청년들

새로운 이슈 보기