김영록 지사, 민원실 직원과 따뜻한 소통의 장 마련 '훈훈'

'도정 얼굴' 친절한 응대 감사 마음 전해

지난해 '국민행복민원실' 인증 성과 격려도

김영록 전라남도지사는 28일 도청 도민행복소통실을 방문해 직원들과 함께 '간식을 부탁해' 시간을 갖고 도정의 얼굴로서 늘 친절하게 민원인과 소통하는 직원들에게 격려와 감사의 마음을 전했다.

'간식을 부탁해'는 '사무실에 간식을 보내달라'는 직원들의 제안에 2019년부터 시작된 전남도의 대표적 내부 소통 프로그램이다. 김 지사가 직접 간식을 들고 부서를 방문해 직원들과 진솔하게 소통하며 '즐거운 직장 만들기'를 실천하는 자리다.

이번 방문은 민선 8기 4년 차를 맞아 도민과 가장 가까이에서 소통하는 도민행복소통실을 첫 방문지로 정해 더욱 뜻깊게 진행됐다.

김 지사는 "쉽게 풀리지 않는 고충 민원뿐만 아니라 반복·악성 민원까지 쉽지 않은 상황에서도 늘 친절하게 도민을 응대해야 하는 소통실이야말로 전남도정의 얼굴이다"이라며 "도민에게는 항상 미소를 띤 친절함으로, 직원 간에는 서로 배려하는 마음으로 따뜻한 조직문화를 함께 만들자"고 당부했다.

이어 "'민원을 진지하게 대해달라'는 대통령의 발언에 부응해 전남도가 민원 처리 기간 단축, 반복·중복 민원 대응 개선, 고문변호사 자문 활용 등 제도 개선안을 신속히 마련한 것은 매우 의미 있는 변화다"고 평가한 뒤 "지난해 말 전남도는 행정안전부로부터 '국민행복민원실' 인증을 받으면서 도민의 목소리에 귀 기울이고, 민원실 개선공사를 통해 적극적으로 편의를 제공한 것으로 평가받았다"며 직원들의 노고를 격려했다.

전남도는 활력 넘치는 조직문화를 만들기 위해 적극 행정 활성화, 현장 공무원 처우 개선, 우수공무원 포상·승진 확대 등 공직문화 혁신 방안을 담은 도 차원의 '공직사회 활력 제고 추진계획'을 9월께 마련할 방침이다.





