하늘에서 드론이 떨어져…대기질 측정 중이던 환경공단 직원 사망

60㎏ 상당 드론 추락

드론업체 직원이 조종 중 사고

전북경찰청 전경. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

전북 전주의 한 공장에서 대기질을 측정 업무를 수행하던 한국환경공단 직원이 떨어지는 드론에 맞아 숨지는 사고가 발생했다.

28일 전북경찰청 등에 따르면 이날 오전 11시 2분께 전주시 덕진구 팔복동의 한 공장에서 40대 A씨가 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

A씨는 환경부 산하 한국환경공단 소속 직원으로 대기질을 측정하기 위해 약 50ｍ 굴뚝으로 올라가 작업을 하다가 상공에서 움직이던 드론이 그를 향해 떨어지면서 사고가 난 것으로 파악됐다. 드론업체 소속 직원이 조종 중이던 60㎏ 상당의 드론 날개가 굴뚝에 부딪히면서 추락한 것으로 확인됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>