본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

하늘에서 드론이 떨어져…대기질 측정 중이던 환경공단 직원 사망

박지수인턴기자

입력2025.08.28 17:14

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

60㎏ 상당 드론 추락
드론업체 직원이 조종 중 사고

전북경찰청 전경. 아시아경제DB

전북경찰청 전경. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

전북 전주의 한 공장에서 대기질을 측정 업무를 수행하던 한국환경공단 직원이 떨어지는 드론에 맞아 숨지는 사고가 발생했다.


28일 전북경찰청 등에 따르면 이날 오전 11시 2분께 전주시 덕진구 팔복동의 한 공장에서 40대 A씨가 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

A씨는 환경부 산하 한국환경공단 소속 직원으로 대기질을 측정하기 위해 약 50ｍ 굴뚝으로 올라가 작업을 하다가 상공에서 움직이던 드론이 그를 향해 떨어지면서 사고가 난 것으로 파악됐다. 드론업체 소속 직원이 조종 중이던 60㎏ 상당의 드론 날개가 굴뚝에 부딪히면서 추락한 것으로 확인됐다.


경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰함도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…텅 비어버린 소주잔

트럭 덮쳤지만 '멀쩡'…18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

청도 사망사고 후폭풍, 추석 기차예매도 전격 연기…15일부터 진행

새로운 이슈 보기