부산지방조달청장, 지역 우수조달물품 생산현장 방문

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.28 15:46

언론사 홈 구독
구내방송장치 전문 제조기업 '엘앤비기술' 방문

우수조달물품 판로지원 모색·규제개선 사항 청취

부산지방조달청(청장 신봉재)은 28일 부산시 연제구 소재 주식회사 '엘앤비기술'(대표 이성희)을 방문해 생산 현장을 둘러보고, 애로사항을 청취하는 등 현장 소통에 나섰다.

'엘앤비기술'을 방문해 생산현장을 둘러보고, 애로사항을 청취하는 신봉재 부산지방조달청장.

주식회사 엘앤비기술은 방송장치 전문기업으로 1997년 설립 이래 꾸준한 연구와 기술개발을 통해 2023년에 '에너지 절감형 방송장치'를 조달청 우수조달 물품으로 지정받아 공공기관과 민간에 납품 중에 있다.


이번 방문은 우수조달물품의 판로지원 방안을 모색하고, 공공조달 과정에서 발생하는 애로사항과 불필요한 규제를 현장에서 직접 듣기 위함이다.

신봉재 청장은 "불합리한 규제를 발굴하고 개선해 나가는 등 현장중심의 적극행정을 펼쳐 나가겠다"면서 "앞으로 관내 조달기업을 적극적으로 방문해 현장의 목소리에 귀를 기울이겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
