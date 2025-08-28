이찬진 금융감독원장이 28일 서울 중구 은행회관에서 열린 '금융감독원장-은행장 간담회'에 참석해 모두발언 하고 있다.
[포토] 모두발언하는 이찬진 금융감독원장
2025년 08월 28일(목)
이찬진 금융감독원장이 28일 서울 중구 은행회관에서 열린 '금융감독원장-은행장 간담회'에 참석해 모두발언 하고 있다.
