본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

영천시, 청렴시민감사관과 함께 "청렴도시 앞당긴다"

영남취재본부 최대억기자

입력2025.08.28 14:14

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청렴문화 확산을 위한 간담회 개최

영천시는 28일 시청 영상회의실에서 '청렴시민감사관과 함께하는 청렴영천 간담회'를 열고, 청렴 시정 구현을 위한 다양한 의견을 수렴했다.


청렴시민감사관 제도는 시민들의 각종 불편사항 및 부조리 제보, 불편·부당사항의 시정·개선 등을 건의하는 역할을 하고 있다.

영천시청 전경

영천시청 전경

AD
원본보기 아이콘

이번 간담회에는 각 읍·면·동에서 활동 중인 청렴시민감사관들이 참석해 시민감사관의 역할 및 활동 강화 방안, 2024년도 청렴도 평가 결과, 2025년도 청렴시책 추진 방향 등을 공유했으며 청렴시민감사관의 의견과 현장의 목소리를 시정에 적극 반영할 계획이다.

시는 청렴교육 및 캠페인 확대, 명절 청렴서한문 및 문자 발송, 청렴문화주간 운영 등, 세대 간 소통을 주제로 시민과 함께하는 청렴시책을 추진하고 있다.


2025년 국민권익위의 종합청렴도 평가 등급 향상을 목표로 '시민이 신뢰하는 청렴도시 영천' 실현을 위해 다각적인 정책을 추진할 방침이다.


최기문 시장은 "청렴은 행정의 기본이자 지역 발전의 힘"이라며 "시민과 공직자가 함께하는 청렴문화 확산을 통해 한 단계 더 도약하는 영천시를 만들겠다"고 강조했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

트럭 덮쳤지만 '멀쩡' 18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?

신주쿠서 파는 강원도 빵 먹으려고…일본 MZ들 "50분 줄서도 아깝지 않아"

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

윤석열, 내란 재판 6회 연속 '버티기'…"구치소서 강제인치 불가능"

새로운 이슈 보기