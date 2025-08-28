본문 바로가기
동아공학장학재단, 2025학년도 장학금 수여식 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.28 13:02

동아대 공과대학 학생 14명에 1400만원 전달

동아대학교(총장 이해우)는 동아공학장학재단(이사장 김재일)이 2025학년도 장학금 수여식을 진행했다고 28일 전했다.


승학캠퍼스 공과대학 2호관에서 열린 이 날 수여식에는 김재일 이사장과 이대성 상임이사, 김창완 이사 등 장학재단 임원, 공과대학 학과장, 장학생 등이 참석했다.

이번 장학금은 송민엽(건설시스템공학과 4학년) 등 14명이 각각 100만원, 총 1400만원이 지급됐다. 동아공학장학재단은 2001년 박동원 화학공학과 명예교수를 중심으로 설립돼, 교수진과 동문의 기부를 통해 현재까지 263명에게 총 2억6300만원의 장학금을 전달했다.


김재일 이사장은 "교수님들의 십시일반 출연으로 학생들에게 장학금을 전달하고 있다"며 "졸업 후에도 자긍심을 갖고 사회에 기여하는 인재로 성장하길 바란다"고 말했다.


장학금을 받은 송민엽 학생은 "교수님들과 학교에 감사드린다"며 "더 열심히 공부해 동아대를 빛내겠다"고 소감을 말했다.

동아공학장학재단이 동아대 공과대학 학생 14명에게 장학금을 전달하고 있다.

동아공학장학재단이 동아대 공과대학 학생 14명에게 장학금을 전달하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
