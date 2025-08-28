부산대 환경보건센터, 기후위기 시대 도시·시민 건강 해법 모색

25∼26일 서울대 보건대학원서 서울시환경보건센터와 공동 개최



스마트헬스시티·환경보건 등 주제, 세미나·간담회·교육세미나 열어

부산대학교 기후변화 대응 환경보건센터가 기후위기 시대 도시와 시민 건강을 지키기 위한 해법 모색에 나섰다.

부산대(총장 최재원)는 기후변화 대응 환경보건센터(센터장 이환희·의생명융합공학부 교수)가 최근 서울시 환경보건센터와 공동으로 서울대 보건대학원에서 '기후변화와 도시, 도시정책, 스마트헬스시티 세미나와 간담회'와 '기후변화 대응과 환경보건 교육 세미나'를 잇달아 개최했다고 28일 전했다.

부산대 기후변화 대응 환경보건센터가 '기후변화와 도시, 도시정책, 스마트헬스시티 세미나'를 갖고 기념 촬영하고 있다. 부산대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 기후변화로 인한 환경·보건 문제에 대응하고, 지속가능한 도시 정책과 스마트 기술을 접목한 건강관리 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

지난 26일 열린 '기후변화와 도시, 도시정책, 스마트헬스시티 세미나 및 간담회'에서는 '기후변화시대 스마트헬스시티 전략'을 주제로 도시정책 및 환경보건센터의 역할을 짚었다. 세미나에서는 △스마트 건강도시(홍윤철 서울시 환경보건센터장) △도시 기후변화 대응에서 기후정의 평가(하미나 단국대 교수) △기후보건평가의 개요 및 결과(권호장 단국대 교수) △기후변화 적응과 도시공학·도시정책(동아현 부산대 박사) 발표가 이어졌다.

이어진 간담회에서는 전문가들이 서울시 기후변화 적응 및 스마트시티 정책의 실행력 강화를 위한 실질적 방안을 모색했다.

앞서 25일 개최된 '기후변화 대응과 환경보건 교육 세미나'에서는 환경취약계층의 대응 역량 강화, 센터 간 협동프로그램 확산, 청년 세대의 기후 행동 사례 공유, 기후보건 연구성과 발표 등 다양한 주제가 다뤄졌다. 이 자리에는 환경보건센터 관계자, 한국기후환경네트워크, 대학생 기후동아리(UNAI 어스파이어), 청년 환경 활동가 등이 참석했다.

이환희 센터장은 "기후변화는 도시 정책과 시민 건강에 직결되는 중대한 과제"라며 "연속 세미나와 간담회를 통해 실효성 있는 정책 방향과 기술적 해법을 모색하고 다양한 주체들이 함께 기후보건 교육·대응 전략을 마련하는 뜻깊은 자리가 됐다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



