한국주택금융공사, 지역아동 스포츠 문화체험 지원… 장학금도 전달

한국주택금융공사(사장 김경환)는 지난 27일 부산 사직야구장에서 지역사회 아동의 스포츠 문화체험을 지원하는 사회공헌활동과 기부금 전달식을 진행했다.

이 행사는 초록우산 어린이재단이 선정한 부산 지역 아동에게 프로야구 단체관람 기회를 제공하고 스포츠를 통한 문화체험을 지원하기 위해 마련됐다. 공사 직원과 대학생 자원봉사단은 현장에서 아동들의 야구 관람을 돕고, 공사는 청소년 야구 인재에게 장학금도 전달했다.

김경환 주택금융공사 사장은 "이번 사회공헌활동이 지역사회 아동들의 건강한 성장과 스포츠 문화체험 확대에 도움이 되길 바란다"며 "지역 아동을 위한 다양한 지원 활동을 이어가겠다"고 말했다.

이날 시구와 시타는 이홍렬 초록우산 어린이재단 홍보대사와 청소년 야구 인재 장학생이 맡았다.





