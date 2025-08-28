본문 바로가기
거창군, '민행회복 소비쿠폰' 지역 내 상권 이용 활성화 당부

영남취재본부 최순경기자

입력2025.08.28 10:11

합리적 소비·착한 소비로
경제 활성화 적극 동참 요청

경남 거창군은 민생회복 소비쿠폰 지급, 소상공인 지원, 전통시장 활성화 등 다양한 정책을 추진하며 지역경제 회복과 활성화를 위해 최선을 다하고 있다고 28일 밝혔다.


이러한 가운데 최근 일부 현장에서 고가 물품 판매나 과도한 판촉 활동 등으로 인한 주민 불편이 제기되고 있고, 지역 상권의 건전성이 저해되고 자금의 외부 유출이 우려된다는 목소리가 나오고 있다.

거창군, '민행회복 소비쿠폰' 지역 내 상권 이용 활성화 당부
이에 거창군은 주민 피해를 예방하고 지역 상권을 지키기 위해 합리적 소비와 지역 내 상권 이용 생활화를 당부했다.

군은 주요 실천 사항으로 ▲ 합리적이고 건전한 소비 습관 확산 ▲ 지역 내 점포, 전통시장, 소상공인 업소를 우선 이용 ▲ 고가 물품 강매, 허위·과장 광고 등 불법 행위 발생 시 즉시 신고 ▲ 착한 가격·착한 소비 실천 운동 전개 ▲ 지역 내 상권 활성화를 통한 선순환 경제 체계 구축 등을 안내했다.


군 관계자는 "군민 모두가 합리적인 소비문화를 실천하고 지역 상권을 적극적으로 이용할 때, 지역경제가 더욱 튼튼해진다"며, "특히 불법적 영업 행위가 의심되는 경우에는 한국소비자원또는 거창군 경제 기업 과로 즉시 신고해 달라"고 강조했다.


한편 거창군은 앞으로도 주민 피해를 최소화하고 지역 상권을 지키기 위해 다양한 홍보와 계도 활동을 이어갈 계획이다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
