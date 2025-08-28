본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

29일부터 '올영세일'…여름 시즌오프·가을 신상품 할인

박재현기자

입력2025.08.28 09:58

시계아이콘01분 06초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

8월 29일~9월 4일 올영세일
브랜드 데이부터 신상·반값 특가 등 마련

CJ올리브영은 29일부터 다음 달 4일까지 전국 오프라인 매장과 공식 온라인몰에서 '올영세일'을 진행한다고 28일 밝혔다.


올영세일은 계절의 시작에 맞춰 연 4회 열리는 올리브영의 대규모 세일행사다. 주목할 만한 신상품과 최신 K뷰티 트렌드를 확인할 수 있는 인기 상품을 특가에 소개한다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이번 올영세일은 프리미엄 브랜드 상품을 할인하는 특가 행사를 신설하고 할인 쿠폰을 확대하는 등 프로모션을 늘렸다. 쿨링 화장품, 데오도란트 등 상품은 시즌오프 가격에 판매하고 색조 메이크업 신상품 등 2만여 종의 상품을 특가에 선보인다. 가나디, 산리오, 짱구 등 인기 캐릭터와의 콜라보 상품도 만나볼 수 있다.


이번에 신설된 'Luxe Edit 스페셜 위크'에서는 ▲로레알프로페셔널 ▲모로칸오일 ▲시미헤이즈뷰티 ▲어반디케이 ▲케라스타즈 ▲크리니크 ▲키엘 ▲프리메라 ▲헤라 등 11개 프리미엄 브랜드의 상품 100여 종을 최대 30% 할인한다.


이 밖에도 매일 다른 브랜드의 상품을 할인하는 ▲브랜드 데이 특가 ▲깜짝 특가 ▲스테디셀러 특가 ▲신상 특가 등 다양한 특가 행사도 준비했다.

'브랜드 데이 특가'에서는 매일 1~3개의 브랜드를 선정해 인기 상품들을 추가 할인하고 대표 상품 1종을 하루 동안 '깜짝 특가'에 판매한다. '스테디셀러 특가'에서는 지난해 9월부터 지난 6월까지 올영세일에서 고객들이 가장 많이 구매한 30종의 상품을 특가에 구매할 수 있다. 지난 6월 올영세일 이후 출시된 신상품 400여 종을 할인하는 '신상 특가'와 다양한 카테고리의 상품을 기존보다 50% 이상 할인된 가격에 판매하는 '반값 특가'도 운영한다.


글로벌 고객을 위한 프로모션도 진행할 예정이다. 글로벌 관광상권 내 매장에서 외국인 관광객이 즐겨 찾는 상품 6종을 선별해 특가에 제안하는 'Bu￥ No￦'를 운영한다. ▲넘버즈인 ▲메디힐 ▲아비브 등 3개 브랜드의 마스크팩을 할인가에 소개한다.


관광상권 내 일부 매장에서는 외국인 고객이 주로 사용하는 결제 수단과 제휴한 할인 프로모션을 진행한다. 알리페이, 위챗페이, 유니온페이, 와우패스로 결제하는 고객은 구매 금액에 따라 즉시 추가 할인을 받을 수 있다.


올리브영 관계자는 "올영세일은 자주 쓰는 제품뿐만 아니라 평소에 도전하고 싶었던 트렌디한 상품까지 최대 혜택으로 구매할 수 있는 기회"라며 "다양한 고객 니즈를 만족시킬 수 있도록 중소?신진 브랜드부터 프리미엄 브랜드 상품까지 다채롭게 발굴해 올영세일에서 지속 소개할 것"이라고 말했다.

CJ올리브영은 29일부터 다음 달 4일까지 전국 오프라인 매장과 공식 온라인몰에서 '올영세일'을 진행한다고 28일 밝혔다. CJ올리브영 제공

CJ올리브영은 29일부터 다음 달 4일까지 전국 오프라인 매장과 공식 온라인몰에서 '올영세일'을 진행한다고 28일 밝혔다. CJ올리브영 제공

원본보기 아이콘




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…춤추는 로봇 개, '아갓탤' 장악

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

2시간 거리가 2분으로…높이 625m 세계 최고 다리 개통에 들뜬 中

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

엔비디아 젠슨황 "中 70兆 기회…'H20칩' 일부 조기 승인"

새로운 이슈 보기