농심, '케이팝 데몬 헌터스' 스페셜 제품 한정 출시

구은모기자

입력2025.08.28 09:15

자사몰 '농심몰'서 1000세트 판매

농심이 지난 20일부터 시작한 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 협업의 일환으로 '농심몰'에서 애니메이션에 등장한 라면 디자인을 반영한 스페셜 제품을 한정 출시한다고 28일 밝혔다.


농심, '케이팝 데몬 헌터스' 스페셜 제품 한정 출시
케이팝 데몬 헌터스는 K팝을 중심으로 다양한 한국 문화를 사실적으로 묘사해 세계적인 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화다. 특히 주인공 '헌트릭스' 멤버들이 중요한 활동을 앞두고 다양한 K푸드를 먹으며 의지를 다지는데, 그때 등장한 K라면이 농심 신라면과 유사하다며 국내 팬들 사이에서 큰 화제가 됐다.

농심은 이러한 케이팝 데몬 헌터스 팬들의 자발적인 성원에 보답하기 위해 작품 속 라면과 유사한 디자인으로 스페셜 제품을 준비했다. 이번 스페셜 제품은 신라면컵 디자인에 케이팝 데몬 헌터스 주인공인 '루미(RUMI)', '미라(MIRA)', '조이(ZOEY)' 캐릭터를 입혀 각 2개씩 총 6입 세트로 구성돼 있다.


농심은 오는 29일 오전 10시부터 농심몰 사전 예약 페이지를 통해 스페셜 제품 총 1000세트를 판매할 계획이다. 또한 구매 리뷰 이벤트 당첨자에게 농심 선물 세트를 증정한다. 자세한 사항은 농심몰 홈페이지 및 농심 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.


농심 관계자는 "케이팝 데몬 헌터스가 인기를 끈 이후 농심몰의 주문 제작 서비스 '농꾸'에 소비자들의 디자인 의뢰가 이어져, 이번 협업을 통해 완성도 높은 스페셜 제품을 운영하기로 결정했다"며 "앞으로 스페셜 제품 외에도 케이팝 데몬 헌터스 팬들에게 농심 브랜드를 알릴 수 있는 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

농꾸(농심 꾸미기 준말)는 농심몰에서 운영하는 고객 맞춤형 주문 서비스로, 농심 특정 제품 패키지에 자신만의 사진이나 문구를 직접 삽입해 세상에 하나뿐인 제품을 주문할 수 있다.


또한 농심은 이달 말부터 약 1개월간 대형마트를 비롯한 전국 유통 매장에서 신라면·새우깡 등 케이팝 데몬 헌터스 캐릭터 디자인 협업 제품을 대상으로 판촉 모음전 행사를 진행한다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
