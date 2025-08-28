시흥시, 산현초 통학로 보도 확장 마무리

폭 1.5→2.5m로 넓혀 보행안전 확보

경기도 시흥시는 산현동 소재 산현초등학교 인근 보도 확장공사를 마무리했다고 28일 밝혔다.

보도 확장공사를 통해 폭이 1.5m에서 2,5m로 넓어진 시흥시 산현동 산현초등학교 통학로. 시흥시 제공

이번 보도 확장 공사는 폭이 1.5m에 불과해 통행 불편과 안전사고 우려가 제기돼 온데 따른 것이다.

시는 시흥교육지원청, 산현초등학교 등과 협의해 초등학교 부지 연장 78m, 폭 1m 구간을 공유재산 무상사용 허가를 통해 보도로 조성했다. 공사를 통해 보도폭은 2.5m로 넓어졌다.

사업 과정에서 시는 해당 구간의 학교 조경석을 부지 내로 이동시켜 보도 공간을 확보하면서 약 1억4000만원의 부지 매입비도 절감했다고 설명했다.

박영덕 시흥시 안전교통국장은 "앞으로도 안전하고 편리한 보행환경을 누릴 수 있도록 지속적인 관리를 이어가겠다"고 말했다.





정두환 기자



