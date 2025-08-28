본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

시흥시, 산현초 통학로 보도 확장 마무리

정두환기자

입력2025.08.28 08:20

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

폭 1.5→2.5m로 넓혀 보행안전 확보

경기도 시흥시는 산현동 소재 산현초등학교 인근 보도 확장공사를 마무리했다고 28일 밝혔다.


보도 확장공사를 통해 폭이 1.5m에서 2,5m로 넓어진 시흥시 산현동 산현초등학교 통학로. 시흥시 제공

보도 확장공사를 통해 폭이 1.5m에서 2,5m로 넓어진 시흥시 산현동 산현초등학교 통학로. 시흥시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 보도 확장 공사는 폭이 1.5m에 불과해 통행 불편과 안전사고 우려가 제기돼 온데 따른 것이다.

시는 시흥교육지원청, 산현초등학교 등과 협의해 초등학교 부지 연장 78m, 폭 1m 구간을 공유재산 무상사용 허가를 통해 보도로 조성했다. 공사를 통해 보도폭은 2.5m로 넓어졌다.


사업 과정에서 시는 해당 구간의 학교 조경석을 부지 내로 이동시켜 보도 공간을 확보하면서 약 1억4000만원의 부지 매입비도 절감했다고 설명했다.


박영덕 시흥시 안전교통국장은 "앞으로도 안전하고 편리한 보행환경을 누릴 수 있도록 지속적인 관리를 이어가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투?"…발렌시아가 파격 디자인

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

"한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" 폭염에 치솟는 日해산물

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

옐런의 경고…"무모·부패한 트럼프, 독재로 Fed 꼭두각시 만들려 해"

새로운 이슈 보기