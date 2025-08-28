신세계푸드, 유러피안 델리 '베키아에누보 가스트로' 신규 론칭

신세계백화점 강남점 지하 1층 델리코너 내 오픈

아티초크, 파로 등 최고급 식재료 사용

국내 백화점 최초로 '딥 컬렉션' 선봬

신세계푸드는 신세계백화점 강남점 지하 1층 델리 코너에 '베키아에누보 가스트로'를 오픈한다고 28일 밝혔다.

신세계푸드가 새롭게 선보이는 매장인 '베키아에누보 가스트로'는 유러피안 식재료와 셰프의 레시피로 만든 30여 종의 건강 미식을 선보이는 프리미엄 델리다.

'베키아에누보 가스트로'의 대표 메뉴는 '가스트로 샐러드'로, 고객이 원하는 단량 만큼 포장해서 판매하는 것이 특징이다. 유럽의 미식 트렌드를 반영해 개발한 시그니처 메뉴로, 건강한 한 끼 식사는 물론 와인 등과 함께 페어링해서 즐길 수 있는 메뉴로 개발했다. 일반적인 샐러드 재료로 사용하는 잎채소 대신 고급 식물 재료인 아티초크를 사용하고 파로, 레드퀴노아, 칙피 등 프리미엄 건강 곡물을 주재료로 사용했다. 여기에 시칠리아산 유기농 엑스트라 버진 올리브 오일, 유기농 화이트 와인 비네거, 당일 생산한 수제 마요네즈, 무항생제 1등급 특란 등으로 맛, 향, 비주얼, 영양까지 완성한 것이 특징이다.

국내 백화점에서 최초로 선보이는 '딥 컬렉션'에서는 특급호텔 출신 셰프가 직접 개발해 완성한 '플레인 후무스', '비트 후무스', '아보카도 후무스' 등 3가지 종류의 후무스를 비롯해 무타발, 차지키 등 디핑 소스를 만나볼 수 있다. '아티잔 샌드위치', '고메 파스타'도 즐길 수 있다.

신세계푸드 관계자는 "건강한 한 끼면서도 차별화된 미식 경험을 추구하는 트렌드에 맞춰 새로운 프리미엄 델리 매장인 '베키아에누보 가스트로'를 신세계백화점 강남점에서 선보인다"며 "유러피안 최고급 식재료와 미식 트렌드를 담은 레시피로 건강하고 품격 있는 메뉴들로 구성한 만큼 백화점 고객과 웰니스 라이프를 추구하는 소비자 모두가 만족할 것"이라고 말했다.





