◇ 과·팀장 인사
▲ 정책홍보담당관 김아영 ▲ 유럽경제외교과장 허희정 ▲ 국제과학기술규범과장 손미정 ▲ 인권사회과 다자보건안보팀장 이소리
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"이 모든 게 2만원? 한국인들 너무 부럽잖아"…외... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]외교부
2025년 08월 27일(수)
◇ 과·팀장 인사
▲ 정책홍보담당관 김아영 ▲ 유럽경제외교과장 허희정 ▲ 국제과학기술규범과장 손미정 ▲ 인권사회과 다자보건안보팀장 이소리
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로
[단독]"아이 죽으면 책임질거냐" 절규…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]①
로고 바꾸려다 주가 '폭락'…대통령까지 나서자 결국 백기 든 美 음식점
[속보]한덕수 전 총리 구속심사 종료…서울구치소 이동
'최태원 회장 사위' 어떻게 지내나 했더니…美서 벤처캐피탈 설립
"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인
항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기