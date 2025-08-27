본문 바로가기
하남시, 남한고 '자율형 공립고 2.0' 선정…교육혁신 '돌풍'

이종구기자

입력2025.08.27 18:39

이현재 시장 "교육 도약 발판 마련"

경기 하남시(시장 이현재)는 27일 남한고가 교육부 '자율형 공립고 2.0' 공모에 최종 선정됐다고 밝혔다.

하남시 남한고가 27일 교육부 '자율형 공립고 2.0' 공모에 최종 선정됐다. 사진은 이현재 하남시장이 광주하남교육지원청, 남한고 간 업무 협약을 체결하고 있는 모습. 하남시 제공

이번 성과는 오성애 광주하남교육지원청 교육장, 김성수 도의원의 원도심 교육환경 개선 제안으로 시작돼 이현재 시장의 공모 신청 적극 권유로 본격화됐다. 무엇보다 중심 역할을 한 이진규 남한고 교장과 교직원들의 헌신적인 노력이 있었다.


이 제안에 임태희 경기도교육감 지원과 조성윤 전 경기도교육감, 박영식 남한고총동문회장, 이홍재 하남시민회 이사장과 동문회원 등 지역 교육 인사들이 공감하며 힘을 보탰으며, 남한고 학교운영위원회 및 학부모위원회의 전폭적인 지원, 광주하남교육지원청의 적극적인 협력이 더해져 결실을 맺었다.

'자율형 공립고 2.0'은 지자체·대학·기업 등과 협력해 학교별 특색 있는 교육 모델을 운영하도록 지원하는 사업이다.


선정 학교는 무학년제, 조기입학·조기졸업 등 학사 운영 특례를 적용할 수 있고, 특목고·자사고 수준의 심화 교육과정을 유연하게 편성할 수 있다. 올해 공모에서는 전국 25개 학교가 뽑혔으며, 경기도에서는 남한고를 포함해 10곳이 선정됐다.


남한고는 내년 3월부터 학생 맞춤형 교육과정, AI 기반 진로·진학 프로그램, 장소 기반 프로젝트 활동 등 차별화된 교육을 본격 운영한다. 이를 위해 교육부와 교육청으로부터 매년 2억원씩 5년간 총 10억원의 예산을 지원받는다.

하남시는 지난해 예산 지원 협약을 체결했으며, 앞으로도 자율형 공립고의 안정적인 운영과 공교육 혁신을 위해 아낌없는 행·재정적 지원을 이어갈 방침이다.


시는 이러한 지원을 통해 원도심에 위치한 남한고의 교육과정 혁신을 이끌어내고, 나아가 시 전체의 공교육 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.


이현재 시장은 "33만 하남시민 모두의 염원이었던 남한고의 자율형 공립고 2.0 선정이 드디어 이뤄져 지역 교육 도약의 발판이 마련됐다"며 "하남시와 광주하남교육지원청, 남한고가 유기적으로 협력해 우리 청소년들이 글로벌 인재로 성장할 기반을 적극 만들겠다"고 강조했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
