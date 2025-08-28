본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

꼬리물기·끼어들기…경찰, ‘5대 반칙 운전’ 집중단속

임춘한기자

입력2025.08.28 12:00

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다음달 1일부터 실시

경찰청은 다음 달 1일부터 일상생활 주변 공동체의 신뢰를 저해하는 '5대 반칙 운전'에 대한 집중단속을 실시한다고 28일 밝혔다.


꼬리물기·끼어들기…경찰, ‘5대 반칙 운전’ 집중단속
AD
원본보기 아이콘

5대 반칙 운전은 ▲꼬리물기 ▲끼어들기 ▲새치기 유턴 ▲12인승 이하 승합차의 고속도로 버스전용차로 위반 ▲비긴급 구급차의 교통법규 위반 등이다.

경찰은 꼬리물기가 잦은 핵심 교차로 883개소, 끼어들기 잦은 곳 514개소, 유턴 위반 잦은 곳 205개소 등에서 캠코더 단속을 한다. 해당 장소에는 운전자 유의사항이 담긴 가로막(플래카드)을 설치해 집중단속 중임을 알릴 예정이다.


경찰청 관계자는 "국민 불편을 만들고 공동체 신뢰를 깨는 작은 일탈 행위부터 지켜나간다면 큰 범죄와 사고를 막을 수 있을 것"이라며 "5대 반칙 운전 근절 등 기초적인 도로 위 교통질서 확립에 국민이 많은 관심을 가지고 동참해주시기를 바란다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억'

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…로봇 개, '아갓탤' 장악

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

'빵에 관하여' 글 올린 이진숙 "저급한 정치선동…직원 위해 구입"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

트럼프 압박에…멕시코도 '對中 관세 인상' 검토

새로운 이슈 보기