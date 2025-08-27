완도군, 지방공무원 경력경쟁 임용시험 실시

사서·조경·일반 토목·건축 등 9급 8명 채용



전남 완도군은 '2025년도 제4회 지방공무원 경력경쟁 임용시험'을 통해 9급 지방공무원 8명을 신규 채용한다고 27일 밝혔다.

직렬별 채용 인원은 사서 1명, 녹지(조경) 1명, 시설(일반 토목) 4명, 시설(건축) 2명 등이다. 완도군은 지난해부터 인적성 검사를 도입해 시행하고 있다.

완도군 청사 전경.

인재의 직무 성향과 조직 적응력, 공직자로서의 의식과 친절도 등을 사전에 파악해 면접 평가에 참고자료로 활용하기 위한 취지다. 응시원서 접수는 오는 9월 15~19일 5일간 진행된다. 이후 9월 27일 필기시험, 10월 2일 면접시험을 거쳐 최종 합격자를 발표할 예정이다.

시험 관련 세부 사항은 완도군 누리집 내 '군정 정보 - 고시·공고'란에서 확인할 수 있다.





