美, 인도산 제품에 '보복성' 50% 관세 부과 시작

"아시아 최고 수준…인도 수출 경쟁력 위협"

도널드 트럼프 미국 행정부가 러시아산 원유 수입 등을 이유로 인도산 제품에 부과하는 50% 관세가 27일(현지시간)부터 시행됐다.

나렌드라 모디 인도 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

블룸버그통신 등에 따르면 트럼프 행정부는 미국 동부 표준시 기준 이날 오전 0시1분부터 인도산 제품에 50% 관세를 부과했다. 다만 인도적 지원 물품과 상호 교역 프로그램 대상 품목 등에는 50% 관세가 적용되지 않는다.

미국은 지난 4월 인도에 상호관세 26%를 부과했고, 이후 양국은 5차례 협상했다. 그러나 미국산 농산물 등에 부과하는 관세 인하와 러시아산 원유 구매를 인도가 중단하는 문제를 놓고 양국이 이견을 보여 결국 합의하지 못했다.

이에 트럼프 대통령은 인도와 러시아의 석유 거래를 강하게 비판하면서 기존보다 1% 낮춘 상호관세 25%에 추가 25%를 더한 총 50% 관세를 인도산 제품에 부과하겠다고 예고했다. 트럼프 대통령의 '관세 책사'로 불리는 피터 나바로 백악관 무역·제조업 담당 고문과 스콧 베선트 미 재무장관도 인도가 러시아산 원유 구매를 늘려 우크라이나 전쟁을 간접적으로 지원하고 있다고 비판했다.

블룸버그통신은 50% 관세가 미국이 아시아 교역국에 부과한 세율 중 가장 높은 수준이라며 빠르게 성장하는 주요 경제국인 인도가 최대 수출 시장인 미국과의 무역에서 침체기를 맞을 가능성이 있다고 짚었다. 또 베트남 등 경쟁국과 비교해 인도의 수출 경쟁력이 위협을 받을 수 있다고 지적했다.

일각에서는 인도 경제가 수출보다는 내수에 의존하기 때문에 50% 관세에 따른 경제적 충격을 완화할 수 있다는 의견도 나온다. 지난해 인도의 대미 수출액은 874억달러로, 이는 인도 전체 국내총생산(GDP)의 2%에 불과한 수준이다. 프랑스 글로벌 금융기업 나티시스의 수석 경제학자인 트린 응우옌은 "인도는 내수 시장이 거대하기 때문에 단기적으로는 영향이 미미할 것"이라고 분석했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>