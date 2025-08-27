전남도, 추석 연휴…응급의료 비상진료체계 점검

보건소 관계자 대책회의 진행

도내 응급실 과밀화 대응 등 논의

전라남도는 27일 장흥군보건소에서 22개 시군 보건소 관계자와 '추석 연휴 응급의료 비상진료 대책 회의'를 열었다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 27일 장흥군보건소에서 22개 시군 보건소 관계자와 '추석 연휴 응급의료 비상 진료 대책 회의'를 열어 긴 연휴 기간 안정적 응급·비상진료체계 운영 준비상황을 점검했다.

올해 추석은 개천절인 10월 3일부터 이어지는 10일간의 연휴로, 대부분의 병·의원이 휴진할 것으로 예상된다.

이에 따라 전남도는 경증환자까지 응급실로 몰릴 수 있어 응급실 과밀화와 중증 환자 진료 지연 발생을 대비한 사전 점검에 나섰다.

이날 회의에서는 ▲시군별 응급·비상 진료 운영계획 점검 ▲응급실 과밀화 대응과 경증환자 분산 방안 논의 ▲연휴 기간 문 여는 병·의원·약국 홍보 강화 ▲응급의료기관별 1대1 전담 책임관 지정 등을 중점적으로 다뤘다.

전남도는 연휴 기간 경증환자가 문 여는 병·의원, 약국, 보건소에서 진료와 투약을 받도록 유도하고, 소아 환자는 달빛어린이병원 등 대응 가능한 의료기관을 사전 지정해 협력을 강화하기로 했다.

또 도민이 연휴 기간 문 여는 병원·약국 등 필요한 정보를 신속하게 확인하도록 네이버·다음 포탈과 전남도·시군 누리집, SNS 등 다양한 채널을 통한 홍보를 강화할 계획이다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "이번 긴 추석 연휴에도 도민이 안전한 명절을 보낼 수 있도록 응급의료체계가 빈틈없이 작동토록 하는 등 시군과 함께 철저히 준비하겠다"며 "도민이 연휴 동안 의료 공백 없이 보다 안심하고 추석 명절을 보내도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





