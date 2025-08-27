포천시, '2025 포천 인문도시 페스티벌' 9월 27일 개최

경기 포천시(시장 백영현)는 오는 9월 27일 포천종합운동장에서 '2025 포천 인문도시 페스티벌'을 개최한다고 27일 밝혔다.

올해 축제는 'The 큰 나를 만나다, 모두의 학습, 모두의 성장'을 주제로, 누구나 참여할 수 있는 다채로운 체험과 공연, 학습 전시를 마련한다.

인문여행을 주제로 기획된 이번 페스티벌은 보드게임 '부루마블' 형식의 체험 프로그램으로 구성돼 시민들이 학습을 놀이처럼 체험할 수 있도록 꾸며진다.

행사장에서는 신나는 리듬을 즐길 수 있는 점핑댄스, 대형 젠가·체스 등 가족이 함께 즐기는 대형 게임 놀이, 축구 한판 퀴즈와 OX퀴즈, 책을 읽으며 휴식을 취할 수 있는 책 쉼터, 평생학습동아리 성과발표회 등 다양한 프로그램이 펼쳐질 예정이다.

백영현 포천시장은 "이번 인문도시 페스티벌은 시민 모두가 배우고 나누며 함께 성장하는 자리"라며 "가족과 함께 오셔서 인문의 즐거움과 평생학습의 가치를 체험하시길 바란다"고 말했다.





